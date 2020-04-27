Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: «Денег нет, но вы держитесь». У них для себя деньги есть. Для людей – ничего нет. Взять Америку, Европы – во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет.

То, что говорит президент по телевизору – это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Я общаюсь с людьми, с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Вот эти кредитные каникулы – их нет. Президент сказал «надо», но его никто не слушает.

Мне люди пишут: «Займи денег на кредиты, пожалуйста». Я говорю: «А как же кредитные каникулы?» Мне отвечают: «Банки требуют еще больше». То есть ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ни работы, нет ничего. И что делать?

И таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому – их миллиард. В футболе команда слушает своего лидера, если капитан сказал – надо делать. А здесь, когда президент России, национальный лидер говорит – сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ – зло. И в реальной жизни все по-другому», – сказал Фролов.

В текущем сезоне голкипер провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.

Контракт 32-летнего футболиста с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»