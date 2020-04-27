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  • Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

27 апреля 2020, 14:30
31

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: «Денег нет, но вы держитесь». У них для себя деньги есть. Для людей – ничего нет. Взять Америку, Европы – во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет.

То, что говорит президент по телевизору – это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Я общаюсь с людьми, с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Вот эти кредитные каникулы – их нет. Президент сказал «надо», но его никто не слушает.

Мне люди пишут: «Займи денег на кредиты, пожалуйста». Я говорю: «А как же кредитные каникулы?» Мне отвечают: «Банки требуют еще больше». То есть ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ни работы, нет ничего. И что делать?

И таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому – их миллиард. В футболе команда слушает своего лидера, если капитан сказал – надо делать. А здесь, когда президент России, национальный лидер говорит – сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ – зло. И в реальной жизни все по-другому», – сказал Фролов.

  • В текущем сезоне голкипер провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.
  • Контракт 32-летнего футболиста с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений Путин Владимир
Комментарии (31)
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kulimen1993
1587989186
Мне этот мужик нравится все больше. Совсем не многие решаться сказать правду про нашу власть.
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wobaekat
1587990073
Где-то заполыхал Тарасов
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portero
1587991111
мягко сказал , культурно, без оскорблений... удачи парню!!!!!
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SEREGA 64
1587992568
ЕВГЕНИЙ МОЛОЧАГА ЭТО КРЕМЛЕВСКОЕ ТРЕПЛО ВСЕ 20 ЛЕТ ВРЕТ У ЭТОГО ТРЕПЛА СЕЙЧАС В ХОЛУЯХ ЧЕРЧЕСОВ ТАРАСОВ ЕВСЕЕВ
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Путник 13
1587994217
Молодец. Хоть один из российских спортсменов сказал правду матку. Остальные или ссыкуны или тупые как Бузов.
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edw7777
1587996197
Молодец. УВАЖАЮ!!!
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Axe111
1587996446
Да неужели!!!! ХОТЬ КТО ТО ОЧНУЛСЯ!!!
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MaxRnD
1588003834
(2013 год, Путин) (с) "Отработал, в деревянный макинтош — и поехал ?" https://www.youtube.com/watch?v=uxUfBd3Ktbk Средняя продолжительность жизни мужчин по Ростовской обл 67-68 лет. Возраст выхода на пенсию 65. Приехали !
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Кодем
1588007590
Фролов высказал мнение 90% населения,как ему это удалось,но он молодец,сказал то,о чем болтают на кухнях в нашей стране.Кто сомневается,поспрашивайте на улицах.
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petr69
1588010619
А просто молодец! Поболее бы таких среди публичных людей
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