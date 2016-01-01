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    Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

    Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

    «Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: «Денег нет, но вы держитесь». У них для себя деньги есть. Для людей – ничего нет. Взять Америку, Европы – во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет.

    То, что говорит президент по телевизору – это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Я общаюсь с людьми, с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Вот эти кредитные каникулы – их нет. Президент сказал «надо», но его никто не слушает.

    Мне люди пишут: «Займи денег на кредиты, пожалуйста». Я говорю: «А как же кредитные каникулы?» Мне отвечают: «Банки требуют еще больше». То есть ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ни работы, нет ничего. И что делать?

    И таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому – их миллиард. В футболе команда слушает своего лидера, если капитан сказал – надо делать. А здесь, когда президент России, национальный лидер говорит – сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ – зло. И в реальной жизни все по-другому», – сказал Фролов.

    • В текущем сезоне голкипер провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.
    • Контракт 32-летнего футболиста с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

    Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +39251

      portero 3 минуты назад

      мягко сказал , культурно, без оскорблений...
      удачи парню!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16393

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Интересно послушать Евгения, что он думает о нашем футболе *****!

      0
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      Рейтинг: +661

      wobaekat 20 минут назад

      Где-то заполыхал Тарасов

      2
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      Рейтинг: +528

      фанат джигурды > wobaekat 8 минут назад

      Тарасов закажет и оденет футболку с изображением Фролова и подписью "Самый глупый футболист".

      0
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      Рейтинг: +2766

      TOMSON 28 минут назад

      Очень смело

      2
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      Рейтинг: +2390

      solodealer 34 минуты назад

      Ничем не удивил)))
      ПРОСТО ПРОИЗНЁС ОЧЕВИДНОЕ ВСЛУХ..А почему?
      Просто раньше молчали...Раньше Самара была ЦЕНТРОМ САМОЛЁТО И РАКЕТОСТРОЕНИЯ! Гагарин улетел ТУДА на Самарской ракете))) ВАЗ всю страну снабжал легкоушками..Только НЕ НАДО ПРО "ВЕДРО С ГАЙКАМИ"! запрет на импорт авто был ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - ИЗ МОСКВЫ!))) До середины 90-х ВАЗ был государственный..и ни одной копейки на модернизацию от страны не получал!)))Город и область имели бюджеты! Отвечали перед населением, их выбиравшим! САМИ СОДЕРЖАЛИ футбольный клуб...Были составы (последний с Тихоновым, Карякой, Анюковым и т.д.) , которые драли всех и боролись за золото!
      А что сегодня в Самаре?..ДА ЧТО СЕГОДНЯ ВО ВСЕЙ "НЕМОСКВЕ"???)))
      Сброшенные на плечи метных нищих бюджетов путинские и мутковские слоны-стадионы?))
      Так...чего вы хотите услышать от "фроловых"?
      ВЫ ЕЩЁ НА УЛИЦАХ САМАРЫ СПРОСИТЕ ПРОХОЖИХ, ЧТО ОНИ "ПРО ЦЕНТРАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ" ДУМАЮТ))))

      1
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      Рейтинг: +13

      kulimen1993 35 минут назад

      Мне этот мужик нравится все больше. Совсем не многие решаться сказать правду про нашу власть.

      3
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      Рейтинг: +2938

      Борат 39 минут назад

      тарасовский воспитанник дима тарасов прочитал это и негадует !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +36

      Dimk0 54 минуты назад

      за ним уже едут походу...

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      Рейтинг: +2390

      solodealer > Dimk0 33 минуты назад

      Не беспокойтесь, Вам бояться нечего.

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