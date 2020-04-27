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  • «Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

«Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

27 апреля 2020, 17:44
51

«Крылья Советов» опубликовали заявление по поводу высказываний голкипера Евгения Фролова, который раскритиковал российское правительство и президента Владимира Путина.

«Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб «Крылья Советов» понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяет мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России.

Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. Все болельщики по достоинству оценили преимущества «Самара Арены», появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист понесет наказание согласно положению о дисциплинарных взысканиях», – говорится в сообщении клуба.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений Путин Владимир
Комментарии (51)
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portero
1587999204
о как, а что он мнение не может высказать? может сразу посадить? быстро каратели работают, можно всё только тиранской власти , воровать и нарушать законы и врать не переставая.....
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фанат джигурды
1587999365
Свобода слова на деле.
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Roma56
1587999755
Не понял, а за что штраф? Он от имени клуба что то говорил? Было нарушение дисциплины клуба или закона?
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Олег1204
1587999786
Не даром ходят слухи по поводу хозяина крылешек, мерзоская личность, видимо слухи ходят не зря
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Рубинище
1588000671
Молодец Фолов, спасибо, что озвучил. к сожалению его карьера у нас на этом может завершиться.
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Давид59
1588001385
Вообще-то он не о прекрасном стадионе и не о том, сколько денег на развитие футбола в регионе выделено говорил. Типичная подтасовка. Руководство клуба уже жидко обосралось! Позорники!
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КонтриК
1588001573
А чем он в том интервью причинил ущерб интересам клуба? Он про спорт же и не говорил вовсе. Говорил только о ВВП и его высказываниях по СМИ, которые, по факту, расходятся с делами. И Фролов прав, миллиард моментов, которые говорит ВВП, а на деле совершенно другая ситуация.
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Мага 13
1588001825
вот сейчас стало реально стыдно за Крылья Советов!
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Путник 13
1588002662
Поддерживаю Фролова - в России обыкновенная диктатура . Позор жополизам в футболе и стране.
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Черкизовский Кот
1588006989
Раньше Фролов выделялся сходством с Яном Облаком, теперь выделился правдой. Пускай и пострадает финансово, зато приобрёл симпатии как минимум половины фанатов.
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