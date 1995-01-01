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    «Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

    «Крылья Советов» опубликовали заявление по поводу высказываний голкипера Евгения Фролова, который раскритиковал российское правительство и президента Владимира Путина.

    «Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб «Крылья Советов» понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяет мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России.

    Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. Все болельщики по достоинству оценили преимущества «Самара Арены», появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

    В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист понесет наказание согласно положению о дисциплинарных взысканиях», – говорится в сообщении клуба.

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

    Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии33
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      Рейтинг: +3984

      САДЫЧОК 5 минут назад

      Место Крыльям в ПЕРДИВЕ !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1270

      Из Твери Леха 32 минуты назад

      В нынешнее тяжелое время... Мне кажется эти слова будут всегда актуальны в России))) Можно даже как шаблон использовать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      Юрэс 39 минут назад

      ТВАРИ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      plehanov6 40 минут назад

      А как же свобода слова?! Дебилизм!!!

      2
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      Рейтинг: +1633

      rash1959 41 минуту назад

      Почти полностью просмотрел интервью, и На 99% поддерживаю Фролова.
      Слишком долго- муторно, но всё В ТОЧКУ сказано.

      1
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      Рейтинг: +3117

      Путник 13 59 минут назад

      Поддерживаю Фролова - в России обыкновенная диктатура . Позор жополизам в футболе и стране.

      4
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      Рейтинг: +4641

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      "Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России."

      А вот тут можно по подробнее? Что именно было сделано? Понятное дело, что чинуши прикрывают зад чинушам, ибо в одной лодке, которая и близко не плавает с другой лодкой под названием "народ". Но всё же, что именно было сделано?

      2
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      Рейтинг: +2637

      Hektor 84 1 час назад

      Вот что народу от того что построен новый, ультрасовременный стадион Самара арена? Кому он нах нужен теперь после чемпионата мира? На него что много болельщиков ходит? Теперь и крылья и стадион будут жрать бюджетные деньги. А крыльям не дадут упасть дивизионом ниже. Для того он в РПЛ чтоб пилить бабло.

      3
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      Рейтинг: +1633

      rash1959 > Hektor 84 38 минут назад

      да почти все построенные стадионы теперь не под силу содержать. Значит они и на.. не нужны были, вместе с продажным ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +634

      New Life 1 час назад

      Пока не поздно еще одна поправка в конституцию наклевывается: отменить нах кем по дурости закрепленную там свободу слова. Руководство Крыс выйдет с инициативой.

      1
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      Рейтинг: +1548

      МЯСО87 1 час назад

      ****** государство

      2
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