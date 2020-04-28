Депутат Лебедев: «Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Мы должны прислушаться»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение «Крыльев Советов» оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.

«Если честно, я не нашел в интервью Фролова ничего особенного, из-за чего мог разгореться такой шум. Бывали случаи, когда спортсмены высказывали более жесткую позицию по отношению к действующей ситуации в стране, к депутатам, правительству. И никто за это не наказывал. Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Наказывать за это – неправильно, потому что личная позиция Евгения имеет право быть.

На мой взгляд, вместо того чтобы его наказывать, нужно прислушаться и что-то поменять. Вся Европа находится в режиме самоизоляции, но полиция на улицах нужна для того, чтобы помогать гражданам, а не для того, чтобы закручивать руки, затаскивая в автозаки.

Наказывают у нас в стране за нарушение уголовного, административного кодекса. Он что-то нарушил? Он кого-то оскорбил, оклеветал? Нет. Фролов высказал свою точку зрения. И мы как депутаты обязаны к ей прислушаться.

В чем-то можно с ним не согласиться, а некоторые вещи, о которых он говорит, я целиком и полностью разделяю. Мне непонятно, почему в московском метро ездить можно, а на личном транспорте нельзя. Это куда более безопасно, чем столпотворение в метро. Мне непонятно, почему запрещают массовые мероприятия со скоплением людей, но при этом не закрывают метро. Мне непонятно, почему разрешают гулять с собаками, но запрещают гулять с детьми. Мне непонятно, почему правительство Москвы отказывается пойти навстречу нашим людям и как-то смягчить ситуацию в тяжелое время, отменив плату за парковку.

С трудом Собянин пошел навстречу, отменив плату за парковку врачей. После нашего обращения на это указал премьер-министр страны. Это хамство по отношению к гражданам. А реальной помощи нет никакой.

Спасибо президенту, он некоторые вещи сказал по телевизору, но на деле: поговорите с бизнесменами, с индивидуальными предпринимателями, никто не идет навстречу по предложению президента. Налоговая инспекция требует оплату налогов, арендаторы не получают скидки на аренду, зарплаты людям не сохраняют.

Еще есть недавнее обращение медсестры из Коммунарки, где она говорит, что не платят зарплату, не говоря уже о президентских 25 тысячах. Не знаю, правда это или нет. Но оснований не верить людям нет», — сказал Лебедев.

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