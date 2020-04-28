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  • Депутат Лебедев: «Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Мы должны прислушаться»

Депутат Лебедев: «Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Мы должны прислушаться»

28 апреля 2020, 13:05
17

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение «Крыльев Советов» оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.

«Если честно, я не нашел в интервью Фролова ничего особенного, из-за чего мог разгореться такой шум. Бывали случаи, когда спортсмены высказывали более жесткую позицию по отношению к действующей ситуации в стране, к депутатам, правительству. И никто за это не наказывал. Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Наказывать за это – неправильно, потому что личная позиция Евгения имеет право быть.

На мой взгляд, вместо того чтобы его наказывать, нужно прислушаться и что-то поменять. Вся Европа находится в режиме самоизоляции, но полиция на улицах нужна для того, чтобы помогать гражданам, а не для того, чтобы закручивать руки, затаскивая в автозаки.

Наказывают у нас в стране за нарушение уголовного, административного кодекса. Он что-то нарушил? Он кого-то оскорбил, оклеветал? Нет. Фролов высказал свою точку зрения. И мы как депутаты обязаны к ей прислушаться.

В чем-то можно с ним не согласиться, а некоторые вещи, о которых он говорит, я целиком и полностью разделяю. Мне непонятно, почему в московском метро ездить можно, а на личном транспорте нельзя. Это куда более безопасно, чем столпотворение в метро. Мне непонятно, почему запрещают массовые мероприятия со скоплением людей, но при этом не закрывают метро. Мне непонятно, почему разрешают гулять с собаками, но запрещают гулять с детьми. Мне непонятно, почему правительство Москвы отказывается пойти навстречу нашим людям и как-то смягчить ситуацию в тяжелое время, отменив плату за парковку.

С трудом Собянин пошел навстречу, отменив плату за парковку врачей. После нашего обращения на это указал премьер-министр страны. Это хамство по отношению к гражданам. А реальной помощи нет никакой.

Спасибо президенту, он некоторые вещи сказал по телевизору, но на деле: поговорите с бизнесменами, с индивидуальными предпринимателями, никто не идет навстречу по предложению президента. Налоговая инспекция требует оплату налогов, арендаторы не получают скидки на аренду, зарплаты людям не сохраняют.

Еще есть недавнее обращение медсестры из Коммунарки, где она говорит, что не платят зарплату, не говоря уже о президентских 25 тысячах. Не знаю, правда это или нет. Но оснований не верить людям нет», — сказал Лебедев.

«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений Лебедев Игорь
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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"supermax"
1588069175
мнение имеет право быть....а вот имеешь ли ты право его высказывать уже другой вопрос
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neveldomha
1588069308
гр. Лебедеву следовало бы посмотреть на действия европейской полиции к нарушителям самоизоляции. Да наши просто ангелы по сравнению с ними. И меры принятые в России по нераспространению коронавируса куда более лояльные, чем в той же Италии, Германии, Испании и Франции. Общественный транспорт нигде не запрещен. Да и вообще комментарий какого то беспомощного дядьки из Гадюкина, а не депутата ГД.
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ufos73
1588069346
Едро Госдуму и совет федераций распустить!
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New Life
1588071663
Неожиданно от жирика младшего.
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SLADE2019
1588073059
Все течет, все меняется, все проходит, кроме одного - мы откровенно разговариваем на кухнях!
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New Life
1588073160
История с Фроловым напомнила мне старый советский анекдот - американец спорит с русским о свободе слова и доказывает, что в Америке нет наказаний за высказывания : - Я могу стоять у Белого дома и орать "Рейган сволочь", и мне ничего не будет. Русский: - ну и у нас свободы не меньше, я могу выйти на красную площадь и тоже орать "Рейган сволочь", и мне ничего не будет.
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mutabor0992
1588078128
Сейчас что 37 год?На кухне?Дебил!Пусть комменты в интернете почитает...Люди уже в открытую недовольство выражают.
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DOCTOR PENALTY
1588088544
Высказывание Лебедева аналогично высказыванию Слуцкого после ЧЕ: "Мы - говно!" А что дальше, к кому эти слова обращены? Может быть кто-нибудь оторвёт от кресла свою депутатскую жопу стоимостью 400 тыс. руб. в месяц и сделает хоть мизер... Ну например, в московских аптеках до сих пор ( нас колбасит уже несколько месяцев коронавирус) нет масок, их можно купить только у кавказцев на перекрёстках. Господа непутаты Валуев, Карелин, Носов, прочие "сильные" личности, слабО разобраться в этом вопросе???.. Хотя бы в этом мелочном... Да, Евгений высказался резковато... Но по оценке депутата Лебедева, который представляет нашу власть, всё по делу.
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моэм
1588090585
Не надо переводить стрелки...на кухне больше говорят о депутатах иностранцах в нашей ГД РФ , где больше половины , а может и все с паспортами иностранных государств...т.е. предатели России.
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Damir07
1588102069
Все-таки есть какие то депутаты у нас не все о себе думат
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