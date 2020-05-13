«Сумма плюс-минус правильная, но меня не штрафовали». Фролов опроверг информацию про штраф 1,4 миллиона

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов опроверг, что его клуб оштрафовал за политические высказывания.
«После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека озвучил плюс-минус правильную.
Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра», – заявил футболист.
- Вратарь «Крыльев Советов» раскритиковал внутреннюю политику российского федерального правительства: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы».
- Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.
- Блогер Евгений Савин заявил, что самарцы оштрафовали Фролова на 1,4 миллиона рублей.
Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»
Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»
«Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина
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