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  • «Сумма плюс-минус правильная, но меня не штрафовали». Фролов опроверг информацию про штраф 1,4 миллиона

«Сумма плюс-минус правильная, но меня не штрафовали». Фролов опроверг информацию про штраф 1,4 миллиона

13 мая 2020, 07:38
6

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов опроверг, что его клуб оштрафовал за политические высказывания.

«После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека озвучил плюс-минус правильную.

Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра», – заявил футболист.

  • Вратарь «Крыльев Советов» раскритиковал внутреннюю политику российского федерального правительства: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы».
  • Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.
  • Блогер Евгений Савин заявил, что самарцы оштрафовали Фролова на 1,4 миллиона рублей.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

«Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Крылья Советов Савин Евгений Фролов Евгений
Комментарии (6)
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моэм
1589347364
Мне интересно , кому это надо нервировать людей регулярно печатая про этого засранца...интересуюсь чисто из желания дать Фролову в репу или свернуть шею.
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Соня Мармеладова
1589351620
С такими друзьями, как Савин, и врагов не надо. Достанет Фролов скоро Крылья, серьезно достанет и товарищи его достанут. Обвинять их ни в чем не буду ,но на их месте любой бы задумался о происходящем :) Хах, ну Савин держит уровень. Еще история с Кокориным не забылась, а тут новый косяк. Только здесь на редакторов будет сложно свалить
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Граф2019
1589354582
О! а потом окажется , что Женя ничего не говорил, а это пиар Крыльев! что б их не расформировали и бабульки подкинули! а то мы и не такое стрындеть можем...
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Cules2013
1589355316
т.е., угрожали штрафом, но в итоге пока что угрозы в реальность не воплотили?) Цирк.
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