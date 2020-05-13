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    «Сумма плюс-минус правильная, но меня не штрафовали». Фролов опроверг информацию про штраф 1,4 миллиона

    Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов опроверг, что его клуб оштрафовал за политические высказывания.

    «После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека озвучил плюс-минус правильную.

    Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра», – заявил футболист.

    • Вратарь «Крыльев Советов» раскритиковал внутреннюю политику российского федерального правительства: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы».
    • Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.
    • Блогер Евгений Савин заявил, что самарцы оштрафовали Фролова на 1,4 миллиона рублей.

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

    Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

    «Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

    Источник: Metaratings

    Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

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    13.05.2020 07:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 мая 2020, 10:35

      т.е., угрожали штрафом, но в итоге пока что угрозы в реальность не воплотили?) Цирк.

      0
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 13 мая 2020, 10:23

      О! а потом окажется , что Женя ничего не говорил, а это пиар Крыльев! что б их не расформировали и бабульки подкинули! а то мы и не такое стрындеть можем...

      1
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      Рейтинг: +235

      Соня Мармеладова 13 мая 2020, 09:33

      С такими друзьями, как Савин, и врагов не надо.
      Достанет Фролов скоро Крылья, серьезно достанет и товарищи его достанут. Обвинять их ни в чем не буду ,но на их месте любой бы задумался о происходящем :) Хах, ну Савин держит уровень. Еще история с Кокориным не забылась, а тут новый косяк. Только здесь на редакторов будет сложно свалить

      2
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 > Соня Мармеладова 13 мая 2020, 10:29

      Сонечка! критика для того и существует, что дурак на нее обидеться,а умный сделает выводы и измениться к лучшему! кушай мармелад лапушок...

      0
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      Рейтинг: +2303

      моэм 13 мая 2020, 08:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мне интересно , кому это надо нервировать людей регулярно печатая про этого засранца...интересуюсь чисто из желания дать Фролову в репу или свернуть шею.

      -9
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 > моэм 13 мая 2020, 09:42

      за своей репой следи

      5
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