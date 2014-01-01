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    Савин: «Крылья Советов» наказали Фролова на 1,4 миллиона рублей»

    Блогер Евгений Савин назвал сумму, на которую оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов» за высказывания в адрес власти.

    «Вы Фролова наказали на 1,4 миллиона рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля). После того, как получили подзатыльник аппарата. А кого и на сколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?» – написал Савин в инстаграме.

    • В текущем сезоне Фролов провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.
    • Контракт 32-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

    Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

    «Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

    Источник: инстаграм Евгения Савина

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3858

      3a zenit 28 минут назад

      херасе нищий

      2
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    • ...
      Рейтинг: +693

      Play 32 минуты назад

      Кто-то думал, что будет иначе? На людей можно говорить стадо, рабы, быдло, дармоеды, а на власть рот не раззевай.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3381

      APchelov 1 час назад

      Властью, как правило, раздражены неудачники. Удачливые её не замечают

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      edw7777 > APchelov 1 час назад

      Это откуда такие мысли? Мне грех жаловаться на судьбу, но против этой власти в первых рядах.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +868

      New Life > APchelov 46 минут назад

      Удачливые каждый вечер в телевизоре выливают свою злобу на неудачников.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2320

      алдан2014 1 час назад

      Как сказали бы борат и аларм: стыдно...за Крылья

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +868

      New Life 2 часа назад

      Подлецы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Соня Мармеладова 2 часа назад

      А что обычно в контрактах игроков прописано? Ну, это понятное дело, там какой-нибудь подпунктик имеется про корпоративную этику и т.п.. Но это же действует, если только игрок дал такое интервью непосредственно до или после матча. Здесь и близко к такому нет. Выходит, господа функционеры просто "подсуетились" на всякий "пожарный" без всяких привязок к требованиям действующего контракта.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1436

      "supermax" 2 часа назад

      - вы видите свободу слова?
      - нет
      - и я нет...а она есть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10390

      KLIM777 2 часа назад

      Шалимова насколько оштрафовали?

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11044

      vladimir-7 2 часа назад

      Человек сказал правду и его оштрафовали, оказывается надо врать о
      правительстве и президенте и будешь хорошим. КС, по какой статье вы
      оштрафовали своего игрока?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2369

      Dgad > vladimir-7 2 часа назад

      Надо врать как врет власть и тогда будешь свой, а еще если будешь воровать как они то вообще молодец)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Жорик секс обжорик > Dgad 2 часа назад

      да о чем говорить, по сути у нас все воруют от самого малого звена до чинов, ну менталитет у нас такой. Работяга тащит кабель, тащит шифер, кирпич, а Чиновник тащит бюджет. Тут дело в людях, а не во власти...

      1
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      ...
      Рейтинг: +11044

      vladimir-7 > Dgad 1 час назад

      Если умеешь и будешь воровать, то будешь в команде
      этой власти.

      0
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      Рейтинг: +2320

      алдан2014 > vladimir-7 1 час назад

      Эта ниша занята Тарасовым,от части Широковым.

      0
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      Рейтинг: +181

      ц 3 часа назад

      Крылья "советы" послушали...

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