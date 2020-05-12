Савин: «Крылья Советов» наказали Фролова на 1,4 миллиона рублей»

Блогер Евгений Савин назвал сумму, на которую оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов» за высказывания в адрес власти.

«Вы Фролова наказали на 1,4 миллиона рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля). После того, как получили подзатыльник аппарата. А кого и на сколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?» – написал Савин в инстаграме.

В текущем сезоне Фролов провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.

Контракт 32-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

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