Вратарь «Крыльев» Фролов: «Может, стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла ЧМ»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов ответил на вопрос о планах после окончания профессиональной карьеры.
«Что буду делать после завершения карьеры? Не знаю, надо сначала дожить – еще десять лет все-таки играть (смеется).
Надеюсь, буду помогать российскому футболу. Вполне может быть, что стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира.
Если мы выиграем мундиаль, это будет говорить о том, что наши академии, сборные работают достойно, что есть классное поколение, великолепно проявляют себя молодые тренеры.
Главное, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира на нашем веку», – заявил Фролов.
- Лучший результат России на ЧМ – 1/4 финала в 2018 году.
- РФС с 2019 года руководит Александр Дюков.
- Российские команды отстранены от международных турниров на неопределенный срок.
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Источник: «РБ Спорт»