Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Может, стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла ЧМ»

    Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов ответил на вопрос о планах после окончания профессиональной карьеры.

    «Что буду делать после завершения карьеры? Не знаю, надо сначала дожить – еще десять лет все-таки играть (смеется).

    Надеюсь, буду помогать российскому футболу. Вполне может быть, что стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира.

    Если мы выиграем мундиаль, это будет говорить о том, что наши академии, сборные работают достойно, что есть классное поколение, великолепно проявляют себя молодые тренеры.

    Главное, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира на нашем веку», – заявил Фролов.

    • Лучший результат России на ЧМ – 1/4 финала в 2018 году.
    • РФС с 2019 года руководит Александр Дюков.
    • Российские команды отстранены от международных турниров на неопределенный срок.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Вратарь «Крыльев» Фролов отреагировал на слова Писарского про зарплаты футболистов 1
    Фролов объяснил свои слова о том, что ему в кайф сидеть на скамейке и получать зарплату
    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Устраивает, что сижу на скамейке. Деньги платят, все нормально» 7
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 6 марта, 16:33

      Фролов, вход в кормушку без блата закрыт. Так что даже не мечтай...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 6 марта, 13:48

      Сказочник

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11