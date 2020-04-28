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  • Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»

Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»

28 апреля 2020, 19:31
31

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.

«Если сейчас каждый человек начнет публично говорить все, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо. Может, у парня накипело, сидит дома уже долго.

Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба дает разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции», – сказал Тихонов.

«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений Тихонов Андрей
Комментарии (31)
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САДЫЧОК
1588091857
Тихонов . согласно твоей непонятной логике -тебе и надо засунуть язык в ж@пу !
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Давид59
1588092588
Надо дать Тихонову конституцию почитать. Там пока ещё свободу слова не вычеркнули. Хотя хрен его знает, поправки-то уже вступили в законную силу
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DOCTOR PENALTY
1588092699
На Матч ТВ хорошие гонорары, ломаются люди... Эх, Андрюха....
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New Life
1588092841
Не хочет Тиша терять работу на срач тв и машет в правильную сторону.
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Алехсбургер.
1588093783
Ещё одной легендой стало меньше...(
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SLADE2019
1588096252
А ты, Тихонов от безделия последние мозги высушил!
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vladimir-7
1588096641
Все так расхвалили президента РФ и жизнь в нашей стране, что у него закружилась голова, у него появилось ощущение всемогущества и незаменимости. Народ проживающий в нашей стране имеет право высказывать своё личное мнение о деятельности власти, в том числе и президента РФ.
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Niko
1588096682
Да это вы андрей переседели перед теликом, при всём уважении.
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mutabor0992
1588097183
Раньше у меня о Тихонове было более высокое мнение...Испортился Андрей.
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vka1970
1588100397
Да, даже хороших людей власть и деньги портят.Пригрелся на срач тиви и стал хато скрайником.Ему хорошо, а на остальных нассать с высокой колокольни.Уверен, когда нибудь этим профессиональным лизунам зачтётся на пару со спортсменами - депутатами.Выбирайте на будущее в списке избранников за того кого собираетесь голосовать.Всё это едро в топку вместе с лизунами.
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