Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»

Да, даже хороших людей власть и деньги портят.Пригрелся на срач тиви и стал хато скрайником.Ему хорошо, а на остальных нассать с высокой колокольни.Уверен, когда нибудь этим профессиональным лизунам зачтётся на пару со спортсменами - депутатами.Выбирайте на будущее в списке избранников за того кого собираетесь голосовать.Всё это едро в топку вместе с лизунами.
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.
«Если сейчас каждый человек начнет публично говорить все, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо. Может, у парня накипело, сидит дома уже долго.
Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба дает разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции», – сказал Тихонов.
«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии