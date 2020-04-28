Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.

«Если сейчас каждый человек начнет публично говорить все, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо. Может, у парня накипело, сидит дома уже долго.

Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба дает разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции», – сказал Тихонов.

«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии