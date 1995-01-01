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    Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.

    «Если сейчас каждый человек начнет публично говорить все, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо. Может, у парня накипело, сидит дома уже долго.

    Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба дает разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции», – сказал Тихонов.

    «Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии30
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      Рейтинг: +12924

      vka1970 13 секунд назад

      Да, даже хороших людей власть и деньги портят.Пригрелся на срач тиви и стал хато скрайником.Ему хорошо, а на остальных нассать с высокой колокольни.Уверен, когда нибудь этим профессиональным лизунам зачтётся на пару со спортсменами - депутатами.Выбирайте на будущее в списке избранников за того кого собираетесь голосовать.Всё это едро в топку вместе с лизунами.

      0
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      Рейтинг: +1161

      FENIX-SL 35 минут назад

      Ваш любимый - Спартачи!
      Ваш КУМИР!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2325

      mutabor0992 53 минуты назад

      Раньше у меня о Тихонове было более высокое мнение...Испортился Андрей.

      6
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      Рейтинг: +1200

      Niko 1 час назад

      Да это вы андрей переседели перед теликом, при всём уважении.

      5
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      Рейтинг: +10864

      vladimir-7 1 час назад

      Все так расхвалили президента РФ и жизнь в нашей стране, что у
      него закружилась голова, у него появилось ощущение всемогущества и незаменимости. Народ проживающий в нашей стране имеет право
      высказывать своё личное мнение о деятельности власти, в том числе и президента РФ.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      SLADE2019 1 час назад

      А ты, Тихонов от безделия последние мозги высушил!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2453

      solodealer 1 час назад

      "...Если сейчас каждый человек начнет публично говорить все, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо...."
      ЗОЛОТЫЕ СЛОВА, АНДРЮХА!)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +587

      фанат джигурды 1 час назад

      «Если сейчас каждый человек начнет публично говорить все, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо."

      без комментариев.

      3
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      Рейтинг: +2453

      solodealer > фанат джигурды 1 час назад

      )+

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5702

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Жаль , был лучшего мнения о Тихонове (((( Понятно , что скорее всего его "попросили" сказать подобное , но тем не менее ...

      10
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      Рейтинг: +600

      кто там 1 час назад

      Я понял почему про спартак говорят: клуб р.... и п..... .
      Тихонов, как спартач видимо такой же(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5702

      Persona_non_Grata > кто там 1 час назад

      " Я бы вас послал , да вижу вы оттуда " .

      4
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      Рейтинг: +600

      кто там > Persona_non_Grata 1 час назад

      Интересные познания тех мест, частый там гость, раз так мигом узнаёте кто там был, а кто нет?)

      пысы эту фразу (даже не в курсе почему именно такие слова используются) пытаюсь расшифровать ) и это как предположение.

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      Рейтинг: +5702

      Persona_non_Grata > кто там 45 минут назад

      Эта фраза принадлежит Раневской ( впрочем сомневаюсь , что ты знаешь , кто это , да нет - даже уверен в этом ) - это так тебе для повышения образовательного уровня , хотя это тебе тоже не нужно - вы же теперь соревнуетесь между собой в тупости (((

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