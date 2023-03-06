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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вратарь «Крыльев» Фролов отреагировал на слова Писарского про зарплаты футболистов

    Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов не согласен с мнением своего одноклубника Владимира Писарского о зарплатах в футболе.

    Нападающий заявил: «Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные».

    «Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе.

    Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат – учителя, ребята, которые служат в армии, доктора.

    Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», – заявил Фролов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.03.2023 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67524

      portero 6 марта, 13:55

      Ну всё, Фролова в президенты, хотя бы РПЛ, раз он так хочет...

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