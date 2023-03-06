Вратарь «Крыльев» Фролов отреагировал на слова Писарского про зарплаты футболистов

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов не согласен с мнением своего одноклубника Владимира Писарского о зарплатах в футболе.

Нападающий заявил: «Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные».

«Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе.

Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат – учителя, ребята, которые служат в армии, доктора.

Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», – заявил Фролов.

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