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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Писарский: «У футболистов абсолютно заслуженные зарплаты»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) высказался о зарплатах в футболе.

    «Люди, которые говорят, что у нас, футболистов, неадекватные зарплаты, не берут во внимание, что мы тренируемся и получаем большие нагрузки.

    Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их – все эти вещи они не учитывают. Правильно же?

    Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла.

    Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату – они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги.

    Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные», – заявил Писарский.

    • «Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.
    • Это дебютный сезон РПЛ для Писарского.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.03.2023 12:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 2 марта, 14:48

      Закрой рот бездарность!!!!! 30к рублей в месяц ваш МАКСИМУМ !!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 2 марта, 13:38

      Урод пи сцаный.

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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 2 марта, 13:18

      Пиццарскому надо пиццу жевать, иначе глупости изо рта вылетают.

      1
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      Рейтинг: +14469

      playsh 2 марта, 13:01

      Дурачок безмозглый,сам только что из автосервиса вылез.Там что,работать не надо,или ты там дурака валял,потому и нищенствовал? Вся страна дурака валяет,только футболёры пашут,да все титулы и награды мимо проходят.Полный идиот,потому и фамилию отцовскую поменял на ф-ю отчима,а то бы ху@шки тебе,а не футбол.

      2
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 12:49

      Балбес. Второй Дзюба нарисовался.

      3
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      Рейтинг: +823

      diktatop 2 марта, 12:41

      Сказал бы это он вахтовикам которые от 100к+ месецами не видит жён и детей но не на южных пляжах и тёплых странах а за полярным кругом при холоде и полярной ночи, или врачам которые делают операции а иногда сутками не спят лечат людей..

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