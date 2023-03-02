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Писарский: «У футболистов абсолютно заслуженные зарплаты»

2 марта 2023, 12:10
6

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) высказался о зарплатах в футболе.

«Люди, которые говорят, что у нас, футболистов, неадекватные зарплаты, не берут во внимание, что мы тренируемся и получаем большие нагрузки.

Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их – все эти вещи они не учитывают. Правильно же?

Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла.

Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату – они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги.

Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные», – заявил Писарский.

  • «Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
  • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.
  • Это дебютный сезон РПЛ для Писарского.

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Источник: «РБ Спорт»
Комментарии (6)
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diktatop
1677750118
Сказал бы это он вахтовикам которые от 100к+ месецами не видит жён и детей но не на южных пляжах и тёплых странах а за полярным кругом при холоде и полярной ночи, или врачам которые делают операции а иногда сутками не спят лечат людей..
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DOCTOR PENALTY
1677750549
Балбес. Второй Дзюба нарисовался.
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Plyash
1677751284
Дурачок безмозглый,сам только что из автосервиса вылез.Там что,работать не надо,или ты там дурака валял,потому и нищенствовал? Вся страна дурака валяет,только футболёры пашут,да все титулы и награды мимо проходят.Полный идиот,потому и фамилию отцовскую поменял на ф-ю отчима,а то бы ху@шки тебе,а не футбол.
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Untitled-1
1677752337
Пиццарскому надо пиццу жевать, иначе глупости изо рта вылетают.
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Fialet
1677753520
Урод пи сцаный.
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Axe111
1677757693
Закрой рот бездарность!!!!! 30к рублей в месяц ваш МАКСИМУМ !!!!!!!
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