Писарский: «У футболистов абсолютно заслуженные зарплаты»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) высказался о зарплатах в футболе.

«Люди, которые говорят, что у нас, футболистов, неадекватные зарплаты, не берут во внимание, что мы тренируемся и получаем большие нагрузки.

Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их – все эти вещи они не учитывают. Правильно же?

Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла.

Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату – они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги.

Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные», – заявил Писарский.

«Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.

Это дебютный сезон РПЛ для Писарского.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»