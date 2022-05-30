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Фролов продлил контракт с «Крыльями» на два года

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов продлил контракт с клубом до 2024 года.

«В Самаре я чувствую себя, как дома. Вместе с «Крыльями» мы пережили много разных эмоций – и трудности, и радостные моменты проживали вместе. Здесь отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб, команда прогрессирует и развивается.

Болельщики здорово поддерживают нас, в Самаре очень любят футбол. Я рад продолжить карьеру в «Крыльях» и надеюсь быть максимально полезным команде», – сказал Фролов.

  • Фролову 34 года.
  • Он выступает за «Крылья» с 2020 года.
  • Вратарь не провел ни одного матча в этом сезоне.

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Источник: сайт «Крыльев Советов»

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