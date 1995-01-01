Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Валуев – о раскритиковавшем Путина Фролове: «Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги»

    Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал правительство страны и президента.

    «Не могу понять, что произошло у этого человека и в каком месте он раб. Какие-то общие слова без аргументации. Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги. Что не соответствует закону о том, что клубы должны сами искать эти денежки.

    Он говорит про оплату налога или штрафа вовремя. Но у нас все четко знают, что на оплату штрафа есть льготное время, когда можно оплатить лишь процент от штрафа. Есть предложение не совершать правонарушения, чтобы штрафы не пришлось платить. Если ты не платишь налогов, то кислород перекрывают, и, например, ты не можешь выехать за границу. Так происходит и с теми, кто не платит алиментов и штрафов. Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают?

    Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алиментов… Пусть он найдет такую свободную во всех отношениях страну и едет жить как хочется. Что касается его слов про чипизацию, то человек сегодня сам добровольно себя чипировал. У этого вратаря вряд ли смартфон за полторы тысячи рублей, которыми часто пользуются пенсионеры, но даже с такими телефонами можно узнать место расположения владельца телефона», — сказал Валуев.

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

    Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

    «Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:01
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5662

      Persona_non_Grata 15 минут назад

      Господин , Валуев - Вы о чем !!! ????? (((((((((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3900

      Рубинище 32 минуты назад

      Боксёр про логику заговорил и не понимает, как вот можно получая денежку от казнокрадов и при этом не лизать их, как можно глубже и тщательней.
      Пусть Валуев лучше перечислит страны где пенсии и зарплаты бывают ниже наших, и объяснит почему у нас самый дорогой в мире бензин и газ для своих граждан. а вражескому нато ещё и приплачиваем за то что бы его брали..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4250

      JTherry 50 минут назад

      "в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают"
      ...Валуев ляпнул, не подумав, неполиткорректное заявление про Лумумбию, ждем-с санкций для Госдумы))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      solodealer 53 минуты назад

      Два анекдота "с бородой":
      1. Журналистка берет интервью у боксера:
      - Скажите, а что вы будете делать, если в подъезде на вас нападет хулиган?
      - Ну я его… это… ударом в челюсть – и он готов.
      - А если на вас нападут два хулигана?
      - Ну, это… Первого я ударом в челюсть – он готов… А второго – хуком слева…
      - А если нападут три хулигана?
      - Ну… Первого – в челюсть… Второго – хуком слева…
      - А третьего?
      - А третьего у меня день рождения.
      2. Интервью у известного боксера:
      - А зачем вам такие сильные ноги?
      - Нуууу…
      - Это, наверное, чтобы быть ловким и вовремя уходить с линии атаки?
      - А, ну да…
      - А зачем вам такие сильные руки?
      - Нууууу…
      - Это, наверное, чтобы наносить сопернику сильные удары?
      - Ага…
      - А зачем вам голова? Наверное, для того, чтобы просчитывать стратегию боя и тактические комбинации?
      - Ага… А еще я в нее ем…

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      Axe111 56 минут назад

      Что ты там еще бормочешь лол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2661

      Черкизовский Кот 1 час назад

      "Каменная башка" не может понять.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5847

      Сильвербой 1 час назад

      У нас, в России, есть такое высказывание, может немного разными словами, но смысл один: - "Может тебе пи..здячки подкинуть, так ты поумнеешь!?" Так вот, судя по всему, господину Валуеву это не помогло!!! Ну что же, бывает, есть индивиды, которых как ни пи..зди, они как были дебилами, так и останутся!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      фанат джигурды 1 час назад

      Пусть Валуев сам едет в Лумумбию. Долго тогда его не услышим.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2278

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      стыдно за спортаг и лумумбов, которых они завозили в разные годы!

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2740

      Давид59 1 час назад

      Вообще-то Фролов отталкивался не от примера Лумумбы, а от Европейских стран и США с Канадой. Зачем же его Валуев в Лумумбы носом тыкает? Есть достойный пример, как надо своему народу помочь!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +563

      фанат джигурды > Давид59 1 час назад

      Я когда имел неосторожность, к сожалению, работать водителем троллейбуса (2010-2012)- все всегда жаловались, что зарплата маленькая (а так и есть, и было) при таком графике.
      Начальство сказало, что в Эфиопии водители троллейбуса получают в 2 раза меньше.
      Вот такие всегда на всё удобные ответы: ты им про зарплату, а они тебе про голодных детей из отсталых или развивающихся стран.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +511

      Граф2019 > Давид59 1 час назад

      Кин-конгу можно! он в думе думу думает...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76312
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru