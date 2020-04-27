Валуев – о раскритиковавшем Путина Фролове: «Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал правительство страны и президента.

«Не могу понять, что произошло у этого человека и в каком месте он раб. Какие-то общие слова без аргументации. Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги. Что не соответствует закону о том, что клубы должны сами искать эти денежки.

Он говорит про оплату налога или штрафа вовремя. Но у нас все четко знают, что на оплату штрафа есть льготное время, когда можно оплатить лишь процент от штрафа. Есть предложение не совершать правонарушения, чтобы штрафы не пришлось платить. Если ты не платишь налогов, то кислород перекрывают, и, например, ты не можешь выехать за границу. Так происходит и с теми, кто не платит алиментов и штрафов. Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают?

Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алиментов… Пусть он найдет такую свободную во всех отношениях страну и едет жить как хочется. Что касается его слов про чипизацию, то человек сегодня сам добровольно себя чипировал. У этого вратаря вряд ли смартфон за полторы тысячи рублей, которыми часто пользуются пенсионеры, но даже с такими телефонами можно узнать место расположения владельца телефона», — сказал Валуев.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

«Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина