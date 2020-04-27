Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Валуев – о раскритиковавшем Путина Фролове: «Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги»

Валуев – о раскритиковавшем Путина Фролове: «Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги»

27 апреля 2020, 20:01
28

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал правительство страны и президента.

«Не могу понять, что произошло у этого человека и в каком месте он раб. Какие-то общие слова без аргументации. Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги. Что не соответствует закону о том, что клубы должны сами искать эти денежки.

Он говорит про оплату налога или штрафа вовремя. Но у нас все четко знают, что на оплату штрафа есть льготное время, когда можно оплатить лишь процент от штрафа. Есть предложение не совершать правонарушения, чтобы штрафы не пришлось платить. Если ты не платишь налогов, то кислород перекрывают, и, например, ты не можешь выехать за границу. Так происходит и с теми, кто не платит алиментов и штрафов. Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают?

Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алиментов… Пусть он найдет такую свободную во всех отношениях страну и едет жить как хочется. Что касается его слов про чипизацию, то человек сегодня сам добровольно себя чипировал. У этого вратаря вряд ли смартфон за полторы тысячи рублей, которыми часто пользуются пенсионеры, но даже с такими телефонами можно узнать место расположения владельца телефона», — сказал Валуев.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

«Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений Путин Владимир
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1588007455
Вообще-то Фролов отталкивался не от примера Лумумбы, а от Европейских стран и США с Канадой. Зачем же его Валуев в Лумумбы носом тыкает? Есть достойный пример, как надо своему народу помочь!
Ответить
фанат джигурды
1588007742
Пусть Валуев сам едет в Лумумбию. Долго тогда его не услышим.
Ответить
Сильвербой
1588008568
У нас, в России, есть такое высказывание, может немного разными словами, но смысл один: - "Может тебе пи..здячки подкинуть, так ты поумнеешь!?" Так вот, судя по всему, господину Валуеву это не помогло!!! Ну что же, бывает, есть индивиды, которых как ни пи..зди, они как были дебилами, так и останутся!!!
Ответить
Черкизовский Кот
1588008573
"Каменная башка" не может понять.
Ответить
JTherry
1588010030
"в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают" ...Валуев ляпнул, не подумав, неполиткорректное заявление про Лумумбию, ждем-с санкций для Госдумы))))
Ответить
кошмарик
1588013090
Вот и Коля за бабосики власть хвалит..
Ответить
Hektor 84
1588013564
А как объяснишь низкий уровень доходов у населения, высокие цены на бензин и продукты питания, одежду, налоговые поборы, высокие процентные ставки по кредитам? Берешь кредит и тебе накидывают сумму страховки, которую потом должны вернуть, но не возвращают. Где кредитные каникулы которые нам президент обещал? Нам что российскому народу всем надо в Лумумбию переехать? Вслед за Фроловым, ведь нам тоже государство гроши кидает. Или вас всех дебилов в думе собрать и туда отправить.
Ответить
BRO_football
1588021660
Ну и что с того, что Фролов получает зарплату от властей? Ему теперь власть нельзя критиковать? Где это написано? К сожалению, у Фролова выбора не было. Нет у нас в России частных клубов, которые не на государственные деньги содержатся, кроме Краснодара. Никто ничего против штрафов и налогов не имеет, только если они принимаются в меру и соизмеримо с доходами населения, как это делают в Европе. Опять-таки. Фролов много говорил об отсутствии поддержки правительства в нынешних условиях самоизоляции. А Валуев против этого ничего сказать не смог.
Ответить
Oldtrafford83
1588052582
Совсем у Коли баня потекла.
Ответить
vladimir-7
1588054459
Н.Валуев, а государство платит из каких доходов? Правильно, из налогов от населения, так что народ получает часть своих денег от выплаченных им налогов. Пора Коле прочитать Конституцию, а не слепо голосовать.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+