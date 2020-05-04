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  • Шалимов – о словах Фролова про власть и рабов: «Почему за народ говорят те, кто чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья»

Шалимов – о словах Фролова про власть и рабов: «Почему за народ говорят те, кто чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья»

4 мая 2020, 16:50
22

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал слова вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о власти и народе, которого игрок сравнил с рабами. Шалимов считает, что футболист не должен был так высказываться.

«У Фролова не так все плохо. Он футболист, получающий зарплату. Когда люди начинают говорить за все 140 миллионов, что у народа все не так, а где народ-то? Ну получил он эти 140 комментариев в поддержку. Это весь народ? Для меня это не народ. Я не знаю этих людей. Почему у нас за народ говорят люди, которые чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья», – сказал Шалимов Сергею Егорову.

  • Сам тренер считает, что тем людям, которые живут лучше бомжей, помогать финансово не стоит.
  • «Ахмат» в РПЛ идет последним.
  • Сезон РПЛ не возобновится раньше июня.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Ахмат Крылья Советов Фролов Евгений Шалимов Игорь
Комментарии (22)
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baslim10z
1588600710
Как же несет дерьмом от этого идиота-дармоеда.
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Бухбух
1588601921
А Гоша сам-то понимает в своих комментах, что говорит? Ну а Фролов высказался именно так, как высказались бы 95% (а может, и больше) россиян.
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MaxRnD
1588603490
Ты, упырёныш, всё же определись сначала кто мы для тебя, дармоеды или народ ?
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Armani nn
1588604316
Зато ты высказался, за всю нашу власть.Именно там все население и считают дармоедами и относятся так же.
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Viper for CSKA
1588604639
Удобно устроились. Народу высказаться никто не даст. СМИ высказывания народа тиражировать тупо не дадут, большинство из них и не станут. Только откровенно радикальные, которых не многие и смотрят. А, если выразит своё мнение человек, у которого эти ресурсы есть, и выскажется так, что получит поддержку народа, потому что во многом прав, он за народ говорить не имеет право. "Мы к народу бы конечно прислушались, первые бы подписались, но Фролов же не народ, так что не считается". Круто, ничего не скажешь.
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TOL47
1588606133
шалим ты точно не народ ты гавно.
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САДЫЧОК
1588606330
Шалимов-ты говно ! Почитай везде о себе !
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vka1970
1588608316
Хорошо.Я живу на этой земле, работаю, растут дети, плачу налоги.Кто я ? Тот самый не народ о котом толкует Шалимов? Если так, то мне абсолютно насрать на этого Шалимова, представляющего интересы маленькой кучки уродов, владеющей всеми финансами этой страны и учащей нас жизни.Без нас, эти твари ни кто.Кто будет стоять у станка, кто будет пахать в поле, кто будет на стадионе рвать глотку за этих бездушных ублюдков, кто будет выполнять те или иные услуги,КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ НА КОТОРУЮ ЭТИ МРАЗИ КАТАЮТСЯ ПО КУРШАВЕЛЯМ И ГАВАЯМ ? Вот и выходит, что Фролов тысячу раз прав, а Шалимов рискует потерять все зубы при встрече с этим самым не народом.
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AleSan4es
1588609315
Шалимов ты нас слышишь? Иди н.а.х.у.й! Скоро на всех стадионах!
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New Life
1588609828
Шалимов теперь навсегда изгой.
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