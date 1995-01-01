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    Шалимов – о словах Фролова про власть и рабов: «Почему за народ говорят те, кто чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал слова вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о власти и народе, которого игрок сравнил с рабами. Шалимов считает, что футболист не должен был так высказываться.

    «У Фролова не так все плохо. Он футболист, получающий зарплату. Когда люди начинают говорить за все 140 миллионов, что у народа все не так, а где народ-то? Ну получил он эти 140 комментариев в поддержку. Это весь народ? Для меня это не народ. Я не знаю этих людей. Почему у нас за народ говорят люди, которые чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья», – сказал Шалимов Сергею Егорову.

    • Сам тренер считает, что тем людям, которые живут лучше бомжей, помогать финансово не стоит.
    • «Ахмат» в РПЛ идет последним.
    • Сезон РПЛ не возобновится раньше июня.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4077

      САДЫЧОК 56 секунд назад

      Шалимов-ты говно ! Почитай везде о себе !

      0
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      Рейтинг: +4108

      TOL47 4 минуты назад

      шалим ты точно не народ ты гавно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16494

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Игорь, остановись, не надо срать дальше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38247

      MaxRnD > DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Такое впечатление, что какой-то херни нанюхался...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4737

      Viper for CSKA 29 минут назад

      Удобно устроились. Народу высказаться никто не даст. СМИ высказывания народа тиражировать тупо не дадут, большинство из них и не станут. Только откровенно радикальные, которых не многие и смотрят. А, если выразит своё мнение человек, у которого эти ресурсы есть, и выскажется так, что получит поддержку народа, потому что во многом прав, он за народ говорить не имеет право. "Мы к народу бы конечно прислушались, первые бы подписались, но Фролов же не народ, так что не считается". Круто, ничего не скажешь.

      3
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      Рейтинг: +265

      Armani nn 34 минуты назад

      Зато ты высказался, за всю нашу власть.Именно там все население и считают дармоедами и относятся так же.

      2
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      Рейтинг: +519

      Олег1204 35 минут назад

      Говно не спрашивали. Я ручаюсь за слова Фролова

      2
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      Рейтинг: +702

      SEREGA 64 41 минуту назад

      ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАКРОЙ ПУТИНСКАЯ КРЫСА

      2
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      Рейтинг: +38247

      MaxRnD 48 минут назад

      Ты, упырёныш, всё же определись сначала кто мы для тебя, дармоеды или народ ?

      3
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      Рейтинг: +1988

      Бухбух 1 час назад

      А Гоша сам-то понимает в своих комментах, что говорит? Ну а Фролов высказался именно так, как высказались бы 95% (а может, и больше) россиян.

      5
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      Рейтинг: +150

      baslim10z 1 час назад

      Как же несет дерьмом от этого идиота-дармоеда.

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