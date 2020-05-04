Шалимов – о словах Фролова про власть и рабов: «Почему за народ говорят те, кто чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал слова вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о власти и народе, которого игрок сравнил с рабами. Шалимов считает, что футболист не должен был так высказываться.

«У Фролова не так все плохо. Он футболист, получающий зарплату. Когда люди начинают говорить за все 140 миллионов, что у народа все не так, а где народ-то? Ну получил он эти 140 комментариев в поддержку. Это весь народ? Для меня это не народ. Я не знаю этих людей. Почему у нас за народ говорят люди, которые чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья», – сказал Шалимов Сергею Егорову.