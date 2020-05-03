Шалимов: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о россиянах, которые считают необходимым оплачивать нерабочие дни во время режима самоизоляции.

«Те, кто делают реально важные вещи для нас, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги — это твой выбор. Выбирай тогда другую профессию.

Давайте начнем с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?» — сказал Шалимов.

РПЛ может возобновиться в июне.

«Ахмат» находится на последнем месте в турнирной таблице.