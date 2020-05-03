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    Шалимов: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о россиянах, которые считают необходимым оплачивать нерабочие дни во время режима самоизоляции.

    «Те, кто делают реально важные вещи для нас, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги — это твой выбор. Выбирай тогда другую профессию.

    Давайте начнем с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?» — сказал Шалимов.

    • РПЛ может возобновиться в июне.
    • «Ахмат» находится на последнем месте в турнирной таблице.
    text

    text 3 Май 2020 в 8:35 PDT

    Источник: Инстаграм Игоря Шалимова

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +894

      yarik1_78 17 секунд назад

      Чёрт е....й!

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      Рейтинг: +117

      Roma56 1 минуту назад

      Это он про футболистов, которым зарплаты урезали что ли?

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      Рейтинг: +599

      кто там 3 минуты назад

      Вот бомжи то как раз живут лучше всех в РФПЛ))0

      А по теме ты и твои коллеги по тренерскому цеху, а так же футболисты то что делают? Сидят на карантине и деньги гребут и не 20-30 тысяч, а на пару нулей больше.
      Кто кто а вот ТЫ и тебе подобные - вот настоящие дармоеды и позор всего спорта страны.
      Совсем говно попутало. Не спорю есть те кто не работает и хочет золотые горы с небес, а есть те кто в нашей прекрасной и могучей с урезанием зарплаты вынужден сидеть дома. Они то же дармоеды?
      Лучше бы не по магазинам ходил, а время использовал с пользой, изучал работы настоящих ТРЕНЕРОВ и не ******, клоун.

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      Рейтинг: +12991

      vka1970 3 минуты назад

      Страна хатоскрайников и приспособленцев.Если мне хорошо, то остальные должны закрыть рот.В современном мире это уже не работает.За свои слова и поступки рано или поздно придётся отвечать.

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      Рейтинг: +736

      Valeron2790 4 минуты назад

      Чмо ё.б.а.н.о.е. Лохмат твой на вылет стоит, и не надо ему помогать, в ФНЛ списать, никаких 18-ти команд. Тренеришко дармоед, бездарность. Испортил игру Краснодара, чеченов с неплохим составом, довёл до зоны вылета. Вот такие как ты и есть дармоеды, м.р.а.з.ь.

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      Рейтинг: +8769

      ufos73 6 минут назад

      Да лан, что на футболистов обижаться, их и так бог обидел... Зюба от зюбы не далеко падает

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      Рейтинг: +505

      Олег1204 8 минут назад

      Откуда такое говно берётся? Неужели они не боятся что потом спросят за слова?

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