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  • Шалимов: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»

Шалимов: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»

3 мая 2020, 19:37
63

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о россиянах, которые считают необходимым оплачивать нерабочие дни во время режима самоизоляции.

«Те, кто делают реально важные вещи для нас, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги — это твой выбор. Выбирай тогда другую профессию.

Давайте начнем с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?» — сказал Шалимов.

  • РПЛ может возобновиться в июне.
  • «Ахмат» находится на последнем месте в турнирной таблице.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Игоря Шалимова
Россия. Премьер-лига Ахмат Шалимов Игорь
Комментарии (63)
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zra78
1588525286
****** армия пополняется.... Как этот вирус "помог", сколько он показал нутро всех этих га.донов
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Viper for CSKA
1588527133
Воистину "хочешь узнать человека, дай ему высказаться". Вот так обороты. Очередная зажравшаяся эгоистичная мразь с баблом налогоплательщиков в кармане и на счетах, которая народ и его проблемы видит только по телевизору. Да и ту информацию, которую всё же получает, неспособна своим недоразвитым мозгом обработать. Коронавирус приоткрыл завесу, показал, что ни власть имущие, ни "бомонд" и близко не соображают, что и перед кем городят, когда свои поганые рты открывают.
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фксм85
1588528725
Всё таки с этим карантин ом узнаёшь,сколько у нас в стране МУДАКОВ среди публичных людей. Всегда к этому чучело нормально относился,а оказывается тот ещё чепушила.
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САДЫЧОК
1588528960
Шалимов-ПЁС ! Больше половины страны уже без денег и помощи сидят ! Эти слова тебя будут преследовать всю твою никчемную жизнь , ради бабла , для самого себя !
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3a zenit
1588529031
обычно так говорят те у кого больше пары лямов рябчиков на счету.Футболист или тренер бесполезная профессия в масштабе страны.
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portero
1588530307
он про себя , ничего не делает и деньги получает.... важный дармоед .......@
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Hektor 84
1588531813
Пи да рас!!! По другому его не назовешь. Сам то не особо утруждается. Тебе то вообще не понятно за что платят. Где твои трофеи Шалимов?
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zigbert
1588535225
И вот такое у него отношение к людям,которые исправно платят налоги в бюджет. У Шалимова нет элементарного сочувствия к людям попавшим в беду не по своей воле.
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Ялта-Питер
1588537303
Шалимов-мразь ! Этот кризис показал , как после волны , в воде всё Г.... всплывает !
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Sedoi_Goblin
1588537906
Демон он.. И петуша*а.. Ни как футболиста его не уважал,ни как тренера.. Провокатором был всегда.. Перед ЧМ-94 такую сборную расколол,гнида..
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