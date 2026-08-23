Яркая победа ЦСКА в дерби, решение ЭСК в пользу «Зенита», конфуз «МЮ» и другие новости

Названо условие для подписания «Зенитом» дорогого легионера
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА – клуб озвучил цену
Тюкавиным интересуются в двух чемпионатах из топ-5 лиг
ЭСК вынес решение по моменту с пенальти на Соболеве в игре «Зенита» с «Динамо»
«Манчестер Юнайтед» опозорился в 1-м туре АПЛ
В «Зените» определились с позицией по новому контракту Соболева
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
«Факел» ушел с последнего места после ничьей с «Оренбургом» в 5-м туре РПЛ, «Ахмат» разгромил «Ростов», ЦСКА переиграл «Локомотив» в дерби
«Бавария» в 12-й раз выиграла Суперкубок Германии, победив дортмундскую «Боруссию»
Баринов мог порвать кресты
«Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» благодаря голу летнего новичка