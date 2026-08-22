АПЛ. Потративший 267 миллионов на трансферы «Тоттенхэм» стартовал с разгромного поражения

«Тоттенхэм» крупно проиграл в первом туре чемпионата Англии-2026/27.
Команда Роберто Де Дзерби была на выезде разгромлена «Брентфордом» – 0:3.
Этим летом «Тоттенхэм» потратил на усиление состава 267 миллионов евро – второе место в АПЛ после «Челси».
Англия. Премьер-лига. 1 тур
Брентфорд - Тоттенхэм - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - К. Льюис-Поттер, 12; 2:0 - В. Янельт, 33; 3:0 - М. Кайоде, 49.
Незабитые пенальти: И. Тиаго, 54 - нет.
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Брентфорд
Тоттенхэм
Кевин Шаде
0%
Куивин Келлехер
0%
Майкл Кайоде
0%
Кристоффер Айер
0%
Натан Коллинс
0%
Кин Льюис-Поттер
0%
Виталий Янельт
0%
Мамаду Сангаре
0%
Данго Уаттара
0%
Матиас Йенсен
0%
Игор Тиаго
0%
Егор Ярмолюк
0%
Джейдон Энтони
0%
Аарон Хики
0%
Миккель Дамсгор
0%
Каллум Уилсон
0%
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Матис Тель
0%
Антонин Кински
0%
Арчи Грей
0%
Ян Паул ван Хеке
0%
Маркос Сенеси
0%
Эндрю Робертсон
0%
Сандро Тонали
0%
Лукас Бергвалл
0%
Майки Мур
0%
Конор Галлахер
0%
Ришарлисон
0%
Матеуш Фернандеш
0%
Родриго Бентанкур
0%
Джеймс Мэддисон
0%
Доминик Соланке
0%
Ийенома Удогие
0%
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Источник: «Бомбардир»