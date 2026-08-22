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  • РПЛ. «Факел» ушел с последнего места после ничьей с «Оренбургом»

РПЛ. «Факел» ушел с последнего места после ничьей с «Оренбургом»

22 августа, 17:32
8

В матче 5-го тура РПЛ «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» – 0:0.

Полузащитник гостей Дамиан Пуэбла не реализовал пенальти на 51-й минуте. Он пробил мимо ворот.

«Факел» поднялся в РПЛ с 16-го места на 14-е. У команды 2 очка после 5 матчей. Она опередила по разинце мячей «Крылья Советов» и «Акрон».

«Оренбург» идет 7-м с 6 очками.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
Факел - Оренбург - 0:0 (0:0)
Незабитые пенальти: нет - Д. Пуэбла, 51.
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Факел
Оренбург
Даниил Фролкин
0%
Альберт Габараев
0%
Матвей Бардачев
0%
Юрий Журавлев
0%
Дарко Тодорович
0%
Алексей Сутормин
0%
Вячеслав Якимов
0%
Равиль Нетфуллин
0%
Абдулла Багамаев
0%
Ильнур Альшин
0%
Аксель Гнапи
0%
Игорь Юрганов
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Бутта Магомедов
0%
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Джон Алекс Паласиос
0%
Алексей Татаев
0%
Евгений Болотов
0%
Дамиан Пуэбла
0%
Руслан Куль
0%
Дмитрий Рыбчинский
0%
Гедеон Гузина
0%
Омар Минатулаев
0%
Иван Иващенко
0%
Андрей Касаджиков
0%
Алешандре Жезус
0%
Джерссон Гонсалес
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Факел
Комментарии (8)
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1787409257
Как же они мучаются 90 минут! Да за такие страдания надо всем по 10 процентов в контракты подкинуть.
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evgevg13
1787409334
короче 4 команды на последнем месте
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рылы
1787410147
всем похер. фпрф, кстати.
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Дубина
1787412367
в пердив)))
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Desma
1787413182
Даааа, офигительный успех Факела. Вот на кой такая РПЛ, высшая лига и прочие названия? Родина, Ахмат, Крылья, Акрон, Факел - полный отстой! Одни будут тусоваться, чтобы не вылететь на прямую, другие - избежать переходных.
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Правдоруб100
1787723962
А толку? Вылет в пердив "Факелу" гарантировали ещё в прошлом сезоне, когда он шёл на выход в премьер! Кстати, еле-еле вышел. Самая слабая команда лиги! Да и не самая сильная в ФНЛ! Власти города не заинтересованы в команде, отсюда и плачевные результаты. Топ-игроков нет, тренер уровня ФНЛ, денег - ноль... Что делает эта команда в премьер?
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