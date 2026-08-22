РПЛ. «Факел» ушел с последнего места после ничьей с «Оренбургом»

В матче 5-го тура РПЛ «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» – 0:0.

Полузащитник гостей Дамиан Пуэбла не реализовал пенальти на 51-й минуте. Он пробил мимо ворот.

«Факел» поднялся в РПЛ с 16-го места на 14-е. У команды 2 очка после 5 матчей. Она опередила по разинце мячей «Крылья Советов» и «Акрон».

«Оренбург» идет 7-м с 6 очками.