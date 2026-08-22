РПЛ. «Факел» ушел с последнего места после ничьей с «Оренбургом»

В матче 5-го тура РПЛ «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» – 0:0.
Полузащитник гостей Дамиан Пуэбла не реализовал пенальти на 51-й минуте. Он пробил мимо ворот.
«Факел» поднялся в РПЛ с 16-го места на 14-е. У команды 2 очка после 5 матчей. Она опередила по разинце мячей «Крылья Советов» и «Акрон».
«Оренбург» идет 7-м с 6 очками.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Факел - Оренбург - 0:0 (0:0)
Незабитые пенальти: нет - Д. Пуэбла, 51.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Факел
Оренбург
Даниил Фролкин
0%
Альберт Габараев
0%
Матвей Бардачев
0%
Юрий Журавлев
0%
Дарко Тодорович
0%
Алексей Сутормин
0%
Вячеслав Якимов
0%
Равиль Нетфуллин
0%
Абдулла Багамаев
0%
Ильнур Альшин
0%
Аксель Гнапи
0%
Игорь Юрганов
0%
Бутта Магомедов
0%
Николай Гиоргобиани
0%
Белайди Пуси
0%
Показать всех игроков
Максим Сивис
0%
Егор Назаренко
0%
Эмил Ценов
0%
Богдан Овсянников
0%
Джон Алекс Паласиос
0%
Алексей Татаев
0%
Евгений Болотов
0%
Дамиан Пуэбла
0%
Руслан Куль
0%
Дмитрий Рыбчинский
0%
Гедеон Гузина
0%
Омар Минатулаев
0%
Иван Иващенко
0%
Андрей Касаджиков
0%
Алешандре Жезус
0%
Джерссон Гонсалес
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»