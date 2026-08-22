Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы

«Интер» успешно стартовал в чемпионате Италии-2026/27.
Команда Кристиана Киву дома разгромила «Монцу» со счетом 4:1.
Победу миланцам принесли голы Хакана Чалханоглу, Петра Зелинского, Франческо Пио Эспозито и Янна-Ореля Биссека.
Следующий соперник «Интера» – «Кальяри» (30 августа).
Италия. Серия А. 1 тур
Интер - Монца - 4:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Х. Чалханоглу, 6; 1:1 - G. Varela , 29; 2:1 - П. Зелински, 48; 3:1 - Ф. Пио Эспозито, 55; 4:1 - Я. Биссек, 63.
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Интер
Монца
Янн-Орель Биссек
0%
Мануэль Аканджи
0%
Алессандро Бастони
0%
Анди Диуф
0%
Николо Барелла
0%
Хакан Чалханоглу
0%
Петр Зелински
0%
Федерико Димарко
0%
Франческо Пио Эспозито
0%
Лаутаро Мартинес
0%
Хосеп Мартинес
0%
Александар Станкович
0%
Луис Энрике
0%
Джон Стоунз
0%
Анже-Йоан Бонни
0%
Петар Сучич
0%
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Эдди Куадио
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Рикарду Мангаш
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Gustavo Varela
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Семуэль Пицциньякко
0%
Андреа Карбони
0%
Adam Bakoune
0%
Lorenzo Lucchesi
0%
Самуэле Биринделли
0%
Manga Foe Ondoa
0%
Андреа Колпани
0%
Mathis Mout
0%
Jay Robinson
0%
Филиппо Делли Карри
0%
Николас Галацци
0%
Омари Форсон
0%
Патрик Кутроне
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Источник: «Бомбардир»