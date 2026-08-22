«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА

«Динамо Мх» не станет продавать ЦСКА защитника Мохамеда Аззи меньше, чем за 4 миллиона евро.

Пока москвичи предлагает меньшую сумму и условия оплаты, которые не устраивают махачкалинцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал условия личного контракта с алжирцем.

Также «Хетафе» и «Дженоа» направляли официальные предложения об аренде защитника с опцией выкупа.