«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА

«Динамо Мх» не станет продавать ЦСКА защитника Мохамеда Аззи меньше, чем за 4 миллиона евро.
Пока москвичи предлагает меньшую сумму и условия оплаты, которые не устраивают махачкалинцев.
Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал условия личного контракта с алжирцем.
Также «Хетафе» и «Дженоа» направляли официальные предложения об аренде защитника с опцией выкупа.
- 24-летний Аззи в этом сезоне провел 4 матча за клуб из Махачкалы, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
- Срок контракта защитника с «Динамо Мх» рассчитан до середины 2027 года.