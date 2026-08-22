Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА

Защитник «Динамо Мх» Мохамед Аззи хотел бы перейти в ЦСКА.

Алжирец считает этот вариант более приоритетным по сравнению с «Дженоа» и «Хетафе», сделавшими запросы по его приобретению.

ЦСКА же, об интересе которого к защитнику сообщалось ранее, напротив, официального предложения о трансфере клубу из Дагестана не отправлял.

Также сообщалось, что «Динамо Мх» отклонило предложение «Дженоа» об аренде футболиста, игра которого нравится главному тренеру генуэзцев Даниэлю де Росси.