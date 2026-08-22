Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА

Защитник «Динамо Мх» Мохамед Аззи хотел бы перейти в ЦСКА.
Алжирец считает этот вариант более приоритетным по сравнению с «Дженоа» и «Хетафе», сделавшими запросы по его приобретению.
ЦСКА же, об интересе которого к защитнику сообщалось ранее, напротив, официального предложения о трансфере клубу из Дагестана не отправлял.
Также сообщалось, что «Динамо Мх» отклонило предложение «Дженоа» об аренде футболиста, игра которого нравится главному тренеру генуэзцев Даниэлю де Росси.
- 24-летний Аззи в этом сезоне провел 4 матча за клуб из Махачкалы, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
- Срок контракта защитника с «Динамо Мх» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»