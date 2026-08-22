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Названо условие для подписания «Зенитом» дорогого легионера

22 августа, 09:43
1

«Зенит» сможет осуществить дорогие трансферы иностранцев только в случае продажи кого-то из имеющихся в команде легионеров.

Этим летом клуб надеялся на продажу вингера Луиса Энрике после ЧМ-2026, но после турнира, проведенного бразильцем в запасе (один выход на замену на 28 минут), имевшиеся варианты отпали.

При этом не исключается подписание легионеров по относительно невысокой цене.

Полузащитник Артем Карпукас, приобретенный у «Локомотива», был первым номером в шорт-листе «Зенита» для усиления обоймы в середине поля.

Альтернативным вариантом был 25-летний Дамиан Бобадилья из «Сан-Паулу», проведший за сборную Парагвая 4 матча на ЧМ-2026. Игрока, стоимостью 8 миллионов евро по версии Transfermarkt, «Зенит» попытался бы приобрести в случае срыва переговоров по Карпукасу.

  • 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел 4 матча за «Зенит». Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
  • «Зенит» купил 24-летнего Карпукаса за 5 миллионов евро.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сан-Паулу Зенит Карпукас Артем Бобадилья Дамиан
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Дубина
1787382153
ЗПРФ!!!!
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