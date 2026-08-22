Названо условие для подписания «Зенитом» дорогого легионера

«Зенит» сможет осуществить дорогие трансферы иностранцев только в случае продажи кого-то из имеющихся в команде легионеров.

Этим летом клуб надеялся на продажу вингера Луиса Энрике после ЧМ-2026, но после турнира, проведенного бразильцем в запасе (один выход на замену на 28 минут), имевшиеся варианты отпали.

При этом не исключается подписание легионеров по относительно невысокой цене.

Полузащитник Артем Карпукас, приобретенный у «Локомотива», был первым номером в шорт-листе «Зенита» для усиления обоймы в середине поля.

Альтернативным вариантом был 25-летний Дамиан Бобадилья из «Сан-Паулу», проведший за сборную Парагвая 4 матча на ЧМ-2026. Игрока, стоимостью 8 миллионов евро по версии Transfermarkt, «Зенит» попытался бы приобрести в случае срыва переговоров по Карпукасу.