АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл на старте сезона клубу, вышедшему из Чемпионшипа

«Халл Сити» дома победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в 1-м туре АПЛ.
Голы забили Семи Аджайи на 17-й минуте и Нобель Менди на 38-й.
В прошлом сезоне манкунианцы заняли 3-е место в Премьер-лиге, а «Халл Сити» был 6-м в Чемпионшипе, но сумел выйти в АПЛ через плей-офф.
Англия. Премьер-лига. 1 тур
Халл Сити - Манчестер Юнайтед - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - С. Аджайи, 17; 2:0 - Н. Менди, 38.
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Халл Сити
Манчестер Юнайтед
Льюи Койл
0%
Семи Аджайи
0%
Джон Иган
0%
Нобель Менди
0%
Райан Гилс
0%
Беллуми
0%
Мэтт Крукс
0%
Реган Слатер
0%
Оливер МакБарни
0%
Эллиот Страуд
0%
Константинос Цолакис
0%
Лукас Херрингтон
0%
Патрик МакНэйр
0%
Коди Драме
0%
Лайам Миллар
0%
Мэтт Таргетт
0%
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Патрик Доргу
0%
Сенне Ламменс
0%
Нуссаир Мазрауи
0%
Гарри Магуайр
0%
Эйден Хевен
0%
Люк Шоу
0%
Юри Тилеманс
0%
Андрей Сантос
0%
Брайан Мбемо
0%
Бруну Фернандеш
0%
Матеус Кунья
0%
Маркус Рэшфорд
0%
Кобби Мэйну
0%
Беньямин Шешко
0%
Диогу Далот
0%
Ши Лейси
0%
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Источник: «Бомбардир»