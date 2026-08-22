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  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл на старте сезона клубу, вышедшему из Чемпионшипа

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл на старте сезона клубу, вышедшему из Чемпионшипа

22 августа, 16:26
7

«Халл Сити» дома победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в 1-м туре АПЛ.

Голы забили Семи Аджайи на 17-й минуте и Нобель Менди на 38-й.

В прошлом сезоне манкунианцы заняли 3-е место в Премьер-лиге, а «Халл Сити» был 6-м в Чемпионшипе, но сумел выйти в АПЛ через плей-офф.

Англия. Премьер-лига. 1 тур
Халл Сити - Манчестер Юнайтед - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - С. Аджайи, 17; 2:0 - Н. Менди, 38.
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Халл Сити
Манчестер Юнайтед
Льюи Койл
0%
Семи Аджайи
0%
Джон Иган
0%
Нобель Менди
0%
Райан Гилс
0%
Беллуми
0%
Мэтт Крукс
0%
Реган Слатер
0%
Оливер МакБарни
0%
Эллиот Страуд
0%
Константинос Цолакис
0%
Лукас Херрингтон
0%
Патрик МакНэйр
0%
Коди Драме
0%
Лайам Миллар
0%
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Нуссаир Мазрауи
0%
Гарри Магуайр
0%
Эйден Хевен
0%
Люк Шоу
0%
Юри Тилеманс
0%
Андрей Сантос
0%
Брайан Мбемо
0%
Бруну Фернандеш
0%
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0%
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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Халл Сити
Комментарии (7)
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ТяжелаяАртиллерия
1787405431
Комментарий скрыт модератором
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zigbert
1787410958
Неожиданный результат. Неужели багаж Слуцкого?
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k611
1787415524
Недооценили соперника
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Oldtrafford83
1787462765
Халл с заслуженной победой, надеюсь сделают выводы перед игрой с Ипсвичем и в центре вместе с Магой будет играть Лича ибо Хевен был просто никакой впрочем как и нападение МЮ!!!
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