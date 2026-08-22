АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл на старте сезона клубу, вышедшему из Чемпионшипа

«Халл Сити» дома победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в 1-м туре АПЛ.

Голы забили Семи Аджайи на 17-й минуте и Нобель Менди на 38-й.

В прошлом сезоне манкунианцы заняли 3-е место в Премьер-лиге, а «Халл Сити» был 6-м в Чемпионшипе, но сумел выйти в АПЛ через плей-офф.