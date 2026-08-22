Тюкавиным интересуются в двух чемпионатах из топ-5 лиг

К нападающему «Динамо» Константину Тюкавину есть интерес со стороны команд итальянской Серии А и испанской Ла Лиги.

Однако, на данный момент клубы не готовы делать официальные предложения, поскольку форвард бело-голубых не является их главной трансферной целью.

Сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.