Тюкавиным интересуются в двух чемпионатах из топ-5 лиг

К нападающему «Динамо» Константину Тюкавину есть интерес со стороны команд итальянской Серии А и испанской Ла Лиги.
Однако, на данный момент клубы не готовы делать официальные предложения, поскольку форвард бело-голубых не является их главной трансферной целью.
Сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.
- 24-летний Тюкавин в этом сезоне в 6 матчах за москвичей отметился 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с «Динамо» рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»