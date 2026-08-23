Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка

«Реал» с трудом выиграл в первом матче чемпионата Испании-2026/27.

Мадридцы на выезде едва не потеряли очки с «Эспаньолом».

Столичная команда вырвала победу на 90-й минуте благодаря голу летнего новичка Карлоса Эспи.

Для Жозе Моуринью это был первый официальный матч после возвращения на пост главного тренера «Реала».