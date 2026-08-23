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  • Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка

Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка

23 августа, 00:26
5

«Реал» с трудом выиграл в первом матче чемпионата Испании-2026/27.

Мадридцы на выезде едва не потеряли очки с «Эспаньолом».

Столичная команда вырвала победу на 90-й минуте благодаря голу летнего новичка Карлоса Эспи.

Для Жозе Моуринью это был первый официальный матч после возвращения на пост главного тренера «Реала».

Испания. Примера. 2 тур
Эспаньол - Реал - 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 - Д. Беллингем, 9; 1:1 - А. Калатрава, 30; 1:2 - К. Эспи, 90.
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Эспаньол
Реал
Марко Дмитрович
0%
Омар Эль-Хилали
0%
Клеменс Ридель
0%
Унаи Нуньес
0%
Рохер Инохо
0%
Урко Гонсалес
0%
Эдуардо Экспозито
0%
Тирис Долан
0%
Роберто Фернандес
0%
Хави Эрнандес
0%
Алекс Калатрава
0%
Пере Милья
0%
Ваня Дркушич
0%
Жофре Каррерас
0%
Поль Лосано
0%
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Дензел Дюмфрис
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Ибраима Конате
0%
Дин Хейсен
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Альваро Каррерас
0%
Бернарду Силва
0%
Федерико Вальверде
0%
Арда Гюлер
0%
Джуд Беллингем
0%
Винисиус
0%
Карлос Эспи
0%
Марк Кукурелья
0%
Трент Александер-Арнольд
0%
Эдуардо Камавинга
0%
Ян Диоманде
0%
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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Эспаньол
Комментарии (5)
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DeStar
1787434254
эспи спас жопу реала от позора в первом же матче. Но признаюсь, реал играл не плохо
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razvyazovs
1787436031
Комментарий скрыт модератором
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IVANRUS777
1787450161
Интересный в Ла Лиге календарь. Какие то команды уже сыграли по 2 матча в чемпионате, а некоторые ещё ни одной игры не провели.
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