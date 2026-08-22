Пономарев – о Дзюбе: «Это не легенда, в СССР он бы даже в высшей лиге не играл»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Не считаю Дзюбу великим футболистом. Более менее хорошо поиграл в России, но у нас в СССР он бы не играл.

Умеет хорошо открываться, продавить, сыграть головой, карьера сложилась неплохо. Но он поменял много команд – это не делает ему чести. В советское время из-за этого на него смотрели бы косо.

Дзюба забил прилично голов, неплохой форвард, но сейчас просто слишком много матчей. В СССР он бы не смотрелся так хорошо. Он бы даже в высшей лиге не играл.

Таких нападающих у нас даже не было, в наше время намного сильнее футболисты были. А Дзюба – это давила, такой бы нам не пригодился.

Неплохой игрок сейчас по российским меркам, но это не легенда. Потом о нем никто даже не вспомнит», – сказал Пономарев.