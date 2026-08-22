Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев – о Дзюбе: «Это не легенда, в СССР он бы даже в высшей лиге не играл»

Пономарев – о Дзюбе: «Это не легенда, в СССР он бы даже в высшей лиге не играл»

22 августа, 18:18
29

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Не считаю Дзюбу великим футболистом. Более менее хорошо поиграл в России, но у нас в СССР он бы не играл.

Умеет хорошо открываться, продавить, сыграть головой, карьера сложилась неплохо. Но он поменял много команд – это не делает ему чести. В советское время из-за этого на него смотрели бы косо.

Дзюба забил прилично голов, неплохой форвард, но сейчас просто слишком много матчей. В СССР он бы не смотрелся так хорошо. Он бы даже в высшей лиге не играл.

Таких нападающих у нас даже не было, в наше время намного сильнее футболисты были. А Дзюба – это давила, такой бы нам не пригодился.

Неплохой игрок сейчас по российским меркам, но это не легенда. Потом о нем никто даже не вспомнит», – сказал Пономарев.

  • Дзюба, которому сегодня исполнилось 38 лет, в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.

Еще по теме:
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым 2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме* 1
Экс-тренер «Акрона» – Дзюбе: «Артем, работать с тобой очень тяжело» 2
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Пономарев Владимир
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1787413729
А ххто то сказал что это тело легенда? хахах Какой нибудь прогазпромовский чердак или генич? Но тем надо говорить - деньги папки алешки отрабатывать! А так дедушка прав на фффсе 100%!!!!
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1787414103
Дзюпу будут помнить не как футболиста,а как ***ниста...
Ответить
Бумбраш
1787414229
Дрочилы не согласны с пономарем,так дзюбить и на камеру-легендарный дзюбинатор))))
Ответить
Гавроша Девятый
1787414615
А кто такой этот понамарь?
Ответить
k611
1787415686
Насчёт высшей лиги спорное утверждение
Ответить
рылы
1787416504
как бы мы не относились к дзюблу - но пономарь бред городит.
Ответить
Бригадный
1787418707
Пономарев позорит род футбольный (то есть, рот). Несет откровенную чушь. В советском футболе вообще сильных нападающих было немного. Совсем немного. По крайней мере, за период с 1975 года могу сказать. Не скажу за киевское Динамо, но в любом другом советском клубе Дзюба был бы лидером. Да, что ты! Дзюба был лидером в Зените в период когда там играли натурально звезды мирового футбола. Которым ровню в советском футболе вообще не найти. Да, был Блохин. Но и всё.
Ответить
Cleaner
1787421918
Пономарев: - А вот в наше время блаблаблабла...
Ответить
WE ARE FOR PETER
1787423025
Артема будут помнить , он в истории
Ответить
Гавроша Девятый
1787423626
Комментарий удален пользователем
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» вновь проиграл – дома «Рубину» (0:1)
21:23
12
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
2
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
6
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Все новости
Все новости
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
21
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
22
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+