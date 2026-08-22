Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив». Игра состоится 22 августа, начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Круговой, Кисляк, Обляков, Алвес, Попович, Глебов, Лусиано.

Главный тренер: Дмитрий Игдисамов

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Сильянов, Бабкин, Коваленко, Еремеев, Руденко, Мялковский, Бакаев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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