Экс-арбитр РПЛ рассказал, когда в России разваливали судейство

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об изменениях в работе департамента судейства РФС. Теперь арбитры с малым количеством матчей назначаются на топовые игры.

– Это абсолютно правильно, и это надо было делать еще раньше.

– Когда именно, можете обозначить сроки?

– 15 лет назад. Потому что люди, которые были тогда – они разваливали судейство и время было потеряно. Люди, которые пришли сейчас – они поднимают судейство.

Раньше был клуб закрытых джентльменов – 16-18 арбитров, которые работают постоянно. А затем стали ездить по регионам и искать таланты, и оказывается их очень много.

– Можете назвать пример?

– Танашев! Это человек из села! У него была просто далекая мечта о попадании в Премьер-лигу. А теперь он работает в РПЛ! И у него уже другая мечта – стать арбитром ФИФА, попасть в топ-10 мировых судей. Просто немножко надо выучить английский язык, это не проблема.

Вот вам яркий пример. И более того – это будет продолжаться. Будут отсеиваться другие рефери, более опытные.

– Давайте снова пример!

– Сергей Иванов, который из Ростова! В этом сезоне он не получил еще ни одного назначения. А если вы задумаетесь, это арбитр ФИФА первой группы. Что это значит? Что, если бы не было отстранения России он мог бы сейчас спокойно работать на групповом этапе Лиги чемпионов. А в Лиге Европы – даже полуфиналы. А он не получает назначения на игры чемпионата России!

О чем это говорит? Что решение департамента судейства абсолютно правильное. Да, не получилось это сделать раньше, но теперь надо удержать и даже приумножить.