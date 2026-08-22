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Умяров защитил Максименко от критики

22 августа, 18:27
7

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал вратаря Александра Максименко одним из лидеров команды.

– В последние недели достигла пика критика Максименко. Говорят, что не спасает и всe пропускает.

– Максименко – один из лидеров, который показывает свою значимость каждую игру и тренировку как в раздевалке, так и на поле. Вообще нечего обсуждать. Никакой критики со стороны игроков или тренерского штаба не чувствуется и не видится.

  • 28-летний Максименко в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак», пропустил 5 голов, сыграл на ноль в 1 встрече.
  • Он проводит в составе красно-белых всю карьеру.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Умяров Наиль
Комментарии (7)
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Дубина
1787413842
Помазуна давно нужно ставить в рамку!!!
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timon2401
1787414024
Рука руку моет... Что они еще хотели услышать от «паспортиста»))) Типа мы его за каждый пропущенный гол ***** (бьем), а он все равно «мешок»??
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Красногвардейчик
1787414813
Ну спартачам виднее, если мешок на воротах их устраивает, то ради Бога)
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Anton1969
1787414823
Рыбак рыбака видит из далека! Один тормоз и другой такой же. Максимильян гуляет по полю, как корова на привязи, вместо того, чтобы стоять в рамке. А Умярова, Денисова, Пруцева и эту же корову давно надо гнать из Спартака!!! И Карседо, со своими поздними заменами и выпуском на поле бездарей, скоро вылетит из тренеров!!! Мне не понятно, кто занимается подбором тренеров? Что за дятел? Ведь были хорошие тренера, к примеру Каррера. Ну нет, надо менять, как перчатки! Если, только некоторые игроки зажрались, это другое дело!
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k611
1787415398
Критика ведь не на пустом месте возникла, понятно что партнер по команде постарается быть на эту тему политкорректным.
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...уефан
1787416054
...у него у самого косяки, недоработки и хорош только тогда, когда партнёры по позиции дорабатывают его огрехи, как в оборону, так и в атаку. Был период прухи, который расценили, как явный прогресс, а когда надо было вытягивать игру в Казани, то он на фоне скамеечников, такой же скамеечник, потому-что дорабатывать за ним некому было в первом тайме... Так-что, хер ли его мнение о Максименко спрашивать...
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рылы
1787416778
я тут был, гы-гы писал)
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