Умяров защитил Максименко от критики

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал вратаря Александра Максименко одним из лидеров команды.

– В последние недели достигла пика критика Максименко. Говорят, что не спасает и всe пропускает.

– Максименко – один из лидеров, который показывает свою значимость каждую игру и тренировку как в раздевалке, так и на поле. Вообще нечего обсуждать. Никакой критики со стороны игроков или тренерского штаба не чувствуется и не видится.