Умяров защитил Максименко от критики

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал вратаря Александра Максименко одним из лидеров команды.
– В последние недели достигла пика критика Максименко. Говорят, что не спасает и всe пропускает.
– Максименко – один из лидеров, который показывает свою значимость каждую игру и тренировку как в раздевалке, так и на поле. Вообще нечего обсуждать. Никакой критики со стороны игроков или тренерского штаба не чувствуется и не видится.
- 28-летний Максименко в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак», пропустил 5 голов, сыграл на ноль в 1 встрече.
- Он проводит в составе красно-белых всю карьеру.
Источник: «Чемпионат»