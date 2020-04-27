«Крылья Советов» отредактировали заявление по интервью Фролова, убрав слова о штрафе

В официальное заявление «Крыльев Советов» касательно интервью вратаря Евгения Фролова, в котором он критикует российскую власть, внесены изменения.

Из публикации исчезло упоминание о штрафе футболиста. Теперь там указано, что голкипер «понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».

В текущем сезоне Фролов провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.

Контракт 32-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

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