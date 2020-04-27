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    «Крылья Советов» отредактировали заявление по интервью Фролова, убрав слова о штрафе

    В официальное заявление «Крыльев Советов» касательно интервью вратаря Евгения Фролова, в котором он критикует российскую власть, внесены изменения.

    Из публикации исчезло упоминание о штрафе футболиста. Теперь там указано, что голкипер «понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».

    • В текущем сезоне Фролов провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.
    • Контракт 32-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

    Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

    «Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

    «Крылья Советов» закрыли комментарии под постом о штрафе Фролова

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    27.04.2020 23:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      alimovseregalye 1 час назад

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      Рейтинг: +2269

      alarm 1 час назад

      подленько поступили, по-тарасовски!

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