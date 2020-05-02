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  • Геркус – о Фролове: «Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит. И это не цензура»

Геркус – о Фролове: «Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит. И это не цензура»

2 мая 2020, 15:47
12

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу ситуации со штрафом вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за интервью, в котором он критикует российскую власть.

– Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов пошел в атаку на государство, клуб в ответ тоже занервничал и оштрафовал его. Как бы вы отреагировали, если бы такой эпизод случился в клубе, которым вы руководите?

– Сам факт, что вратарь затронул политические темы, второстепенен. Имеет человек какую-то позицию – пусть имеет, у нас все-таки свободная страна, каждый может высказывать какое-то альтернативное мнение.

Но совершенно другой момент: Фролов является сотрудником футбольного клуба. А основная тема для футбольного клуба – разговор о футболе. Превращать беседу в полемическую площадку, наверное, неправильно. Парень должен был согласовать с пресс-службой: можно ли я на эти темы повыступаю? Ему стоило ответить: лучше не надо, это не наша миссия, не нужно нам и начинать. Ведь мы приветствуем болельщиков с любыми политическими взглядами, нам важно, чтобы они футбол любили.

Такой должна быть политика: любишь футбол, или не любишь футбол. А не «за коммунистов ты, или за «Единую Россию». Хочет игрок высказаться? Пусть делает это не как представитель клуба. Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит. Поймите меня правильно, это не цензура. Просто человек нанимается в развлекательную компанию и отпугивает часть клиентов тем, что он выражает несогласие с их политической позицией», – сказал Геркус.

  • В текущем сезоне Фролов провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.
  • Контракт 32-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали, если сезон не будет доигран»

Геркус – о будущем братьев Миранчуков: «Если не уходить сейчас, то когда?»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений Геркус Илья
Комментарии (12)
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ivany4
1588426278
И даже если ты не футболист, публично выступать стоит только на темы, в которых ты разбираешься как минимум на 95%. Все остальное бездумная болтовня.
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алдан2014
1588427569
Вот это и есть начало диктатуры,затыкание ртов.И не важно кто ты по профессии:футболист, таксист..
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vsolon
1588430186
а чо тогда бузова с портретом на майке бегала
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subbotaspartak
1588433276
...Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит... Футболист не гражданин страны?
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david17
1588436860
Свобода слова есть, но говорить не стоит, что за абсурд
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Маленький
1588444495
То, что Геркус декларирует это самая плохая цензура, которая только может быть. Говори, что хочешь но говорить не надо. Бывший менеджер развлекательной компании...
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BRO_football
1588448763
Ну да, становится доверенным лицом Путина на выборах (Акинфеев) это можно, выбегать на поле в футболке с портретом Путина (Тарасов) это тоже можно, а немного покритиковать власть это уже нельзя.
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portero
1588531715
пока ты жив не говори плохо о властях, получишь проблемы... и это не только у нас , всё похоронили свободу слова....
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