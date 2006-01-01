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    Геркус – о Фролове: «Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит. И это не цензура»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу ситуации со штрафом вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за интервью, в котором он критикует российскую власть.

    – Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов пошел в атаку на государство, клуб в ответ тоже занервничал и оштрафовал его. Как бы вы отреагировали, если бы такой эпизод случился в клубе, которым вы руководите?

    – Сам факт, что вратарь затронул политические темы, второстепенен. Имеет человек какую-то позицию – пусть имеет, у нас все-таки свободная страна, каждый может высказывать какое-то альтернативное мнение.

    Но совершенно другой момент: Фролов является сотрудником футбольного клуба. А основная тема для футбольного клуба – разговор о футболе. Превращать беседу в полемическую площадку, наверное, неправильно. Парень должен был согласовать с пресс-службой: можно ли я на эти темы повыступаю? Ему стоило ответить: лучше не надо, это не наша миссия, не нужно нам и начинать. Ведь мы приветствуем болельщиков с любыми политическими взглядами, нам важно, чтобы они футбол любили.

    Такой должна быть политика: любишь футбол, или не любишь футбол. А не «за коммунистов ты, или за «Единую Россию». Хочет игрок высказаться? Пусть делает это не как представитель клуба. Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит. Поймите меня правильно, это не цензура. Просто человек нанимается в развлекательную компанию и отпугивает часть клиентов тем, что он выражает несогласие с их политической позицией», – сказал Геркус.

    • В текущем сезоне Фролов провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.
    • Контракт 32-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

    Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали, если сезон не будет доигран»

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +386

      david17 7 минут назад

      Свобода слова есть, но говорить не стоит, что за абсурд

      0
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      Рейтинг: +4681

      subbotaspartak 1 час назад

      ...Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит...
      Футболист не гражданин страны?

      0
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      Рейтинг: +273

      vsolon 1 час назад

      а чо тогда бузова с портретом на майке бегала

      0
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      Рейтинг: +2286

      алдан2014 2 часа назад

      Вот это и есть начало диктатуры,затыкание ртов.И не важно кто ты по профессии:футболист, таксист..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4538

      ivany4 3 часа назад

      И даже если ты не футболист, публично выступать стоит только на темы, в которых ты разбираешься как минимум на 95%.
      Все остальное бездумная болтовня.

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