Геркус – о будущем братьев Миранчуков: «Если не уходить сейчас, то когда?»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о будущем в московском клубе братьев Алексея и Антона Миранчуков.

– Когда все закончится, вернемся ли мы к разговору о переходе Миранчуков в «Зенит», «Ювентус», «Реал» и так далее?

– Разумеется, это тема наступающего лета. И если не уходить сейчас, то когда? Да, будет новая сага. Или переподписание, или уход. В 25 лет им уже не уйти в Европу в статусе подающих надежды.

– А могут ли они вообще раскрыться вне «Локомотива»?

– Конечно, могут. Они очень талантливые футболисты. Наверное, им нужна какая-то встряска, но я верю, что они смогут сделать еще один шаг вперед и стать еще более классными игроками, чем сейчас.

Контракты обоих полузащитников с «Локо» истекают летом 2021 года.

В текущем сезоне в активе Алексея 9 голов + 5 ассистов в 24 матчах, у Антона – 2+1 в 12 играх.

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