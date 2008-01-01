Геркус – о будущем братьев Миранчуков: «Если не уходить сейчас, то когда?»

Если куда уходить, то только в европу, переход в Зенит это в лучшем случае топтание на места, а может и деградация...
Хотя, грызун может продать и в Зенит, у него идея фикс - продавать воспитанников, сделать из Локо что-то вроде Аякса
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о будущем в московском клубе братьев Алексея и Антона Миранчуков.
– Когда все закончится, вернемся ли мы к разговору о переходе Миранчуков в «Зенит», «Ювентус», «Реал» и так далее?
– Разумеется, это тема наступающего лета. И если не уходить сейчас, то когда? Да, будет новая сага. Или переподписание, или уход. В 25 лет им уже не уйти в Европу в статусе подающих надежды.
– А могут ли они вообще раскрыться вне «Локомотива»?
– Конечно, могут. Они очень талантливые футболисты. Наверное, им нужна какая-то встряска, но я верю, что они смогут сделать еще один шаг вперед и стать еще более классными игроками, чем сейчас.
- Контракты обоих полузащитников с «Локо» истекают летом 2021 года.
- В текущем сезоне в активе Алексея 9 голов + 5 ассистов в 24 матчах, у Антона – 2+1 в 12 играх.
Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали, если сезон не будет доигран»