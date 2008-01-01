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    Геркус – о будущем братьев Миранчуков: «Если не уходить сейчас, то когда?»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о будущем в московском клубе братьев Алексея и Антона Миранчуков.

    – Когда все закончится, вернемся ли мы к разговору о переходе Миранчуков в «Зенит», «Ювентус», «Реал» и так далее?

    – Разумеется, это тема наступающего лета. И если не уходить сейчас, то когда? Да, будет новая сага. Или переподписание, или уход. В 25 лет им уже не уйти в Европу в статусе подающих надежды.

    – А могут ли они вообще раскрыться вне «Локомотива»?

    – Конечно, могут. Они очень талантливые футболисты. Наверное, им нужна какая-то встряска, но я верю, что они смогут сделать еще один шаг вперед и стать еще более классными игроками, чем сейчас.

    • Контракты обоих полузащитников с «Локо» истекают летом 2021 года.
    • В текущем сезоне в активе Алексея 9 голов + 5 ассистов в 24 матчах, у Антона – 2+1 в 12 играх.

    Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали, если сезон не будет доигран»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9071

      parevg 14 минут назад

      Если куда уходить, то только в европу, переход в Зенит это в лучшем случае топтание на места, а может и деградация...
      Хотя, грызун может продать и в Зенит, у него идея фикс - продавать воспитанников, сделать из Локо что-то вроде Аякса

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      Рейтинг: +847

      Cleaner 22 минуты назад

      У братьев все сложилось в России, в Локомотиве. У них высокооплачиваемая работа, их ценят. ЗАЧЕМ им куда то уходить? Уходить нужно когда что то разладилось. За деньгами уходить. А уходить только потому, что кто то этого ждет... Зачем. Кому и что они должны доказать?

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      Рейтинг: +1212

      FRZZ 1 час назад

      Да, не уедут они никуда, их и тут кормят неплохо. Тут они первый парень в деревне, а там нужно пахать , соответствовать, доказывать...

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