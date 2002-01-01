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    Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали, если сезон не будет доигран»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, стоит ли признавать «Зенит» чемпионом в случае досрочного завершения сезона.

    «Если дойдет до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно – хотя я таких причин не вижу, уверен, что это абсолютно возможно, и чемпионат необходимо продолжить – то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков.

    Считаю, что «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Кто из конкурентов может сказать, что у него были бы шансы догнать «Зенит» за оставшиеся восемь туров? Думаю, никто. Поэтому двух мнений быть не может. Но, повторюсь, я бы доиграл сезон. Чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть», – сказал Геркус.

    • В РПЛ состоялись 22 из 30 туров.
    • Чемпионат из-за пандемии коронавируса был прерван в марте и не возобновится раньше июня.
    • «Зенит» опережает в турнирной таблице «Краснодар» и «Локомотив» на девять очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      risbichmo 37 секунд назад

      Куй им на воротник

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