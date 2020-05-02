Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали, если сезон не будет доигран»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, стоит ли признавать «Зенит» чемпионом в случае досрочного завершения сезона.
«Если дойдет до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно – хотя я таких причин не вижу, уверен, что это абсолютно возможно, и чемпионат необходимо продолжить – то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков.
Считаю, что «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Кто из конкурентов может сказать, что у него были бы шансы догнать «Зенит» за оставшиеся восемь туров? Думаю, никто. Поэтому двух мнений быть не может. Но, повторюсь, я бы доиграл сезон. Чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть», – сказал Геркус.
- В РПЛ состоялись 22 из 30 туров.
- Чемпионат из-за пандемии коронавируса был прерван в марте и не возобновится раньше июня.
- «Зенит» опережает в турнирной таблице «Краснодар» и «Локомотив» на девять очков.