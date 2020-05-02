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  • Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали, если сезон не будет доигран»

Геркус: «Зениту» нужно отдать золотые медали, если сезон не будет доигран»

2 мая 2020, 11:10
6

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, стоит ли признавать «Зенит» чемпионом в случае досрочного завершения сезона.

«Если дойдет до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно – хотя я таких причин не вижу, уверен, что это абсолютно возможно, и чемпионат необходимо продолжить – то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков.

Считаю, что «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Кто из конкурентов может сказать, что у него были бы шансы догнать «Зенит» за оставшиеся восемь туров? Думаю, никто. Поэтому двух мнений быть не может. Но, повторюсь, я бы доиграл сезон. Чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть», – сказал Геркус.

  • В РПЛ состоялись 22 из 30 туров.
  • Чемпионат из-за пандемии коронавируса был прерван в марте и не возобновится раньше июня.
  • «Зенит» опережает в турнирной таблице «Краснодар» и «Локомотив» на девять очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Геркус Илья
Комментарии (6)
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Сильвербой
1588413581
Это на каком основании??? Выиграют чемпионат и мы их поздравим, а если чемпионат не будет доигран, то его нужно считать несостоявшимся!!! Если вы хотите брать примеры с европейских стран, то нужно заимствовать умные поступки, а не идиотские!!!
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BarStep
1588413890
Нее, ну её нах.. Впереди три изюминки с ЦСКА, Краснодаром и Ростовом.. Мне бы очень хотелось это увидеть..
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paracetamol
1588414521
Какой добренький стал, когда из Локо вышибли и от кормушки оторвали.
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mamba9090909
1588419045
А кому серебро и бронзу? А кто, и с каких позиций будет играть в ЛЧ и в ЛЕ? А кто будет вылетать из РПЛ?
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vladimir-7
1588424699
Необходимо доиграть за 2 месяца (июнь и июль) до 3 августа подать в УЕФА данные по участникам в ЛЧ и ЛЕ. В этот же период сыграть и оставшиеся игры на КР, а места команд РПЛ будут определены по спортивным принципам и разногласий и обид ни у кого не будет.
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