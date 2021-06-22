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  • Фролов: «Скоро объявят о концлагерях для непривитых, и все молчаливо согласятся»

Фролов: «Скоро объявят о концлагерях для непривитых, и все молчаливо согласятся»

22 июня 2021, 20:51
58

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о введении новых коронавирусных ограничений в Москве.

С 28 июня посещать столичные рестораны и кафе смогут люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

«Скоро объявят о концлагерях для непривитых. И все молчаливо согласятся», – написал Фролов в сторис.

  • Ранее Фролов в интервью инсайдеру Сергею Егорову сказал, что народ для правительства – рабы.
  • Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.
  • Блогер Евгений Савин заявил, что самарцы оштрафовали Фролова на 1,4 миллиона рублей. Вратарь опроверг информацию.
  • Контракт 33-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: инстаграм Евгения Фролова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений
Комментарии (58)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kan85
1624384810
Согласен с Евгеном.
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aubergine
1624386113
Нет веры власти нашей власти уже, ну не верит народ, что они нам могут чего-то хорошее подогнать да ещё и за бесплатно.
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Вомбат
1624386469
Бред. Это в нормальных странах подавляющее большинство народа при первой возможности идет прививаться. Это в демократических странах ковид-диссидентов считают социопатами, по-нашему, врагами народа, и никто им руки не подает. А у нас в России никто молчаливо не согласится. Кого работодатель заставит, те или привьются или уволятся, но большинство будет продолжать голосить, как Фролов, что прививка это вредно и превращает людей в зомби. Напомню, что Екатерина Вторая публично привилась от оспы на Дворцовой площади, чтобы доказать народу, что это не вредно. А народ все равно с вилами пер на врачей. Потому что верил, что от прививки станешь дурачком. По-современному зомби. Триста лет прошло, а у нас по-прежнему тон задают Фроловы и Сильверы Двадцать Девятые.
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Старикан
1624387840
Что-то мне подсказывает, что с 28-го числа большинство ресторанов и кафе закроются и разорятся из-за отсутствия посетителей! Браво оленевод - верной дорогой идёшь!
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alp
1624388145
нет блин, все будут ждать когда непривитые мудаки будут заражать их родных
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spam2009
1624389232
Странное общество - прививку считают злом а ЛГБТ добром. Крыша куку совсем
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insider_retro
1624389749
Бунтарь, балабол и провокатор...
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ivany4
1624389761
Ты иди у певицы Максим спроси - хорошо ли быть не привитой? Или у театральной богемы, которые вечеринки устраивали в период карантина. А еще лучше у "знатаков-блогеров", которые на каждом углу кричат: - прививаться вредно, и в то же время в очереди становятся на прививку. Да и вопрос бандеровцам, которые тут так активно обсуждают действия моей страны - зачем же вы поездами приезжаете прививаться в РФ, если с вакциной все так плохо, а вы не "подопытные кролики"? Правильно мыслишь, раньше были лепрозории для больных, а теперь для тупых будут лагеря. Только не конц..., а трудовые. Не доходит через голову, дойдет через работу.
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neveldomha
1624392639
Таких дебилов надо в больничку в отделение интенсивной терапии на экскурсию направлять на сутки. Тебе концлагерь раем покажется.
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PAREVG.
1624398255
Полностью согласен. Я не прививался, но справка с QR кодом имеется. У меня брат в больнице ЛОР, он договорился, чтобы мне, как всему персоналу, под камеру, вместо вакцины - физраствор вкололи. И кстати, он мне сказал, что во всех мед училищах, техникумах и институтах в голову вдалбливают: ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ - ПРИВИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ. или до, или после. И в минздраве этого не могут не знать!!!!
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