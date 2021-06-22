Фролов: «Скоро объявят о концлагерях для непривитых, и все молчаливо согласятся»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о введении новых коронавирусных ограничений в Москве.
С 28 июня посещать столичные рестораны и кафе смогут люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
«Скоро объявят о концлагерях для непривитых. И все молчаливо согласятся», – написал Фролов в сторис.
- Ранее Фролов в интервью инсайдеру Сергею Егорову сказал, что народ для правительства – рабы.
- Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.
- Блогер Евгений Савин заявил, что самарцы оштрафовали Фролова на 1,4 миллиона рублей. Вратарь опроверг информацию.
- Контракт 33-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: инстаграм Евгения Фролова