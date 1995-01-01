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    Фролов: «Скоро объявят о концлагерях для непривитых, и все молчаливо согласятся»

    Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о введении новых коронавирусных ограничений в Москве.

    С 28 июня посещать столичные рестораны и кафе смогут люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

    «Скоро объявят о концлагерях для непривитых. И все молчаливо согласятся», – написал Фролов в сторис.

    • Ранее Фролов в интервью инсайдеру Сергею Егорову сказал, что народ для правительства – рабы.
    • Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.
    • Блогер Евгений Савин заявил, что самарцы оштрафовали Фролова на 1,4 миллиона рублей. Вратарь опроверг информацию.
    • Контракт 33-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Евгения Фролова

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +6122

      Cleaner 1 минуту назад

      Фролов прав. Все мы становимся молчаливыми рабами. Нами подтираются, а мы все молчим...

      1
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      Рейтинг: +238

      111Hunter111 4 минуты назад

      Либераст объявился, недоигрок.на досуге почитай, что такое государство.обладающая монополь­ным правом на создание общеобязательных норм и принуждение

      0
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      Рейтинг: +7436

      САДЫЧОК > 111Hunter111 6 минут назад

      Идиот !

      1
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      Рейтинг: +339

      kan85 > 111Hunter111 3 минуты назад

      Поясни.

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      Рейтинг: +238

      111Hunter111 > САДЫЧОК 2 минуты назад

      Ты мне?

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      Рейтинг: +339

      kan85 10 минут назад

      Согласен с Евгеном.

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      Рейтинг: +775

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 минут назад

      Кто не привьется -- сдохнут.

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