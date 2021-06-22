Фролов: «Скоро объявят о концлагерях для непривитых, и все молчаливо согласятся»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о введении новых коронавирусных ограничений в Москве.

С 28 июня посещать столичные рестораны и кафе смогут люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

«Скоро объявят о концлагерях для непривитых. И все молчаливо согласятся», – написал Фролов в сторис.