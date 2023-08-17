«Просто гений, тело которого создано для спорта»: Фролов – о Кокорине

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высоко оценил потенциал Александра Кокорина в динамовские времена.
– Ты же застал молодого Кокорина в «Динамо». Каким он был?
- Гений. Просто гений. Всегда восхищала его игра. Это супер одаренный, классный, потрясающий футболист.
Таких талантов мало. При этом Кокорин мог играть во все виды спорта. Его тело создано для этого.
– А голова?
– Важно, кто находится рядом с тобой в нужный момент. Володя Габулов за Сашей присматривал. Взял его на поруки, под свое крыло.
У Саши и тренировки, и игры складывались замечательно. Я Кокорина люблю и обожаю как спортсмена.
- Сейчас нападающий готовится к сезону с «Фиорентиной».
- Он вернулся из аренды в кипрском «Арисе».
- Кокорин забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
Источник: Sport24