«Просто гений, тело которого создано для спорта»: Фролов – о Кокорине

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высоко оценил потенциал Александра Кокорина в динамовские времена.

– Ты же застал молодого Кокорина в «Динамо». Каким он был?

- Гений. Просто гений. Всегда восхищала его игра. Это супер одаренный, классный, потрясающий футболист.

Таких талантов мало. При этом Кокорин мог играть во все виды спорта. Его тело создано для этого.

– А голова?

– Важно, кто находится рядом с тобой в нужный момент. Володя Габулов за Сашей присматривал. Взял его на поруки, под свое крыло.

У Саши и тренировки, и игры складывались замечательно. Я Кокорина люблю и обожаю как спортсмена.