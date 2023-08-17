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    • «Просто гений, тело которого создано для спорта»: Фролов – о Кокорине

    «Просто гений, тело которого создано для спорта»: Фролов – о Кокорине

    Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высоко оценил потенциал Александра Кокорина в динамовские времена.

    – Ты же застал молодого Кокорина в «Динамо». Каким он был?

    - Гений. Просто гений. Всегда восхищала его игра. Это супер одаренный, классный, потрясающий футболист.

    Таких талантов мало. При этом Кокорин мог играть во все виды спорта. Его тело создано для этого.

    – А голова?

    – Важно, кто находится рядом с тобой в нужный момент. Володя Габулов за Сашей присматривал. Взял его на поруки, под свое крыло.

    У Саши и тренировки, и игры складывались замечательно. Я Кокорина люблю и обожаю как спортсмена.

    • Сейчас нападающий готовится к сезону с «Фиорентиной».
    • Он вернулся из аренды в кипрском «Арисе».
    • Кокорин забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.

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    Источник: Sport24

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