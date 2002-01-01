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    «Крылья Советов» не расторгнут контракт с Фроловым из-за опасений общественного резонанса

    Вратарь Евгений Фролов останется в «Крыльях Советов», утверждает «Коммерсант».

    По информации источника, руководство самарского клуба осталось недовольно интервью футболиста, в котором он раскритиковал российскую власть и президента страны Владимира Путина.

    Однако расторгать контракт с голкипером «Крылья» не собираются. Во-первых, есть опасения, что такое решение вызовет общественный резонанс. Во-вторых, команда может остаться без основного вратаря, учитывая, что Сергей Рыжиков вскоре покинет клуб в связи с истечением срока соглашения.

    • Фролов выступает за «Крылья Советов» с февраля этого года.
    • Он провел три матча, в которых пропустил четыре гола.
    • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2021/22.

    Источник: «Коммерсант»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +434

      OrenburgFC 1 минуту назад

      Что еще раз доказывает, что Женя правду сказал!

      0
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      Рейтинг: +127

      Aviator 10 минут назад

      Ссаные тряпки, они с любой стороны ссаные тряпки. Как ни крути.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +842

      Cleaner 44 минуты назад

      Для Фролова расторжение контракта было бы лучшим решением. Теперь его будут медленно мариновать...

      0
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      Рейтинг: +1500

      AZ 50 минут назад

      Если бы Фролова убрали из КС - было бы понятно, что из за политики... А так, не хотят делать из за скандалов... Но думаю этот вратарь на поле не выйдет...

      0
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      Рейтинг: +2889

      Давид59 1 час назад

      Вот, что значит информация разлетелась. Не хотят дальше позориться

      1
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      Рейтинг: +23063

      VVM1964 1 час назад

      Некоторые новости на бомбардире иногда заводят меня в ступор - а что , должны были уволить ? ЗА ЧТО ???!!! Вы там в КС совсем сбрендили ?

      1
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      Рейтинг: +621

      фанат джигурды 2 часа назад

      Если расторгнут, то есть возможность обоим сторонам конфликта заработать участием в различных Малахов-шоу и иже с ними.

      0
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      Рейтинг: +16458

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Хорошая новость! Пандемия НЕ поразила руководство самарского ФК Крылья Советов.

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