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  • «Крылья Советов» не расторгнут контракт с Фроловым из-за опасений общественного резонанса

«Крылья Советов» не расторгнут контракт с Фроловым из-за опасений общественного резонанса

1 мая 2020, 14:58
16

Вратарь Евгений Фролов останется в «Крыльях Советов», утверждает «Коммерсант».

По информации источника, руководство самарского клуба осталось недовольно интервью футболиста, в котором он раскритиковал российскую власть и президента страны Владимира Путина.

Однако расторгать контракт с голкипером «Крылья» не собираются. Во-первых, есть опасения, что такое решение вызовет общественный резонанс. Во-вторых, команда может остаться без основного вратаря, учитывая, что Сергей Рыжиков вскоре покинет клуб в связи с истечением срока соглашения.

  • Фролов выступает за «Крылья Советов» с февраля этого года.
  • Он провел три матча, в которых пропустил четыре гола.
  • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2021/22.

Источник: «Коммерсант»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1588335187
Хорошая новость! Пандемия НЕ поразила руководство самарского ФК Крылья Советов.
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фанат джигурды
1588335247
Если расторгнут, то есть возможность обоим сторонам конфликта заработать участием в различных Малахов-шоу и иже с ними.
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VVM1964
1588337346
Некоторые новости на бомбардире иногда заводят меня в ступор - а что , должны были уволить ? ЗА ЧТО ???!!! Вы там в КС совсем сбрендили ?
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Давид59
1588338692
Вот, что значит информация разлетелась. Не хотят дальше позориться
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AZ
1588339808
Если бы Фролова убрали из КС - было бы понятно, что из за политики... А так, не хотят делать из за скандалов... Но думаю этот вратарь на поле не выйдет...
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Aviator
1588342199
Ссаные тряпки, они с любой стороны ссаные тряпки. Как ни крути.
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Armani nn
1588346524
А ещё можно его и основным кипером сделать.Что б резонанса небыло. Нахрена это писать вообще???Понятно и так что руководство недовольно.Но я сомневаюсь что они хотели его убрать,а потом передумали из за шумихи.
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Zenit2312
1588354711
Молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111 Хоть кто не боится путинской власти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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моэм
1588354864
Ну и зря, надо дать ему пинка, пусть валит и митинговщиной занимается на митингах , а в воротах надо хорошо ловить мячи чево не умеет раз проигрывает конкуренцию Рыжикову которому 40 лет...да пошёл он в п-ду ещё на 2 месяца...донашиваться.
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general.lizyukov
1588362219
О, нашлись сцыкуны. Прокукарекали и под лавку? чмошники.
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