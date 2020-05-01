«Крылья Советов» не расторгнут контракт с Фроловым из-за опасений общественного резонанса

Вратарь Евгений Фролов останется в «Крыльях Советов», утверждает «Коммерсант».

По информации источника, руководство самарского клуба осталось недовольно интервью футболиста, в котором он раскритиковал российскую власть и президента страны Владимира Путина.

Однако расторгать контракт с голкипером «Крылья» не собираются. Во-первых, есть опасения, что такое решение вызовет общественный резонанс. Во-вторых, команда может остаться без основного вратаря, учитывая, что Сергей Рыжиков вскоре покинет клуб в связи с истечением срока соглашения.