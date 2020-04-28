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  • Слуцкий: «Слова Фролова? Не очень этично, «Крылья» – дотационный клуб»

Слуцкий: «Слова Фролова? Не очень этично, «Крылья» – дотационный клуб»

28 апреля 2020, 14:22
19

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о решении «Крыльев Советов» оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.

– Думаю, здесь все объяснимо. Во-первых, у нас весь спорт – и футбол, и хоккей – дотационный, и, чего уж греха таить, мы зависим от позиции властей, губернаторов, президентов республик. Поэтому естественно, что любая реакция крайне болезненна для клубов. Во-вторых, когда человек выступает в несвойственном ему амплуа – и Фролов не стал нападающим, а просто высказал какую-то свою гражданскую позицию – это всегда очень болезненно воспринимается.

– А вы как считаете? Все имеют на это право, или спортсмены должны как-то поскромнее высказываться?

– Здесь очень двоякая ситуация. «Крылья Советов», как и многие другие команды, – это дотационный клуб.

– Давайте напомним, что вы были тренером «Крыльев Советов» в свое время.

– Да, да. Cейчас я тренер «Рубина» – это тоже клуб, который спонсирует такая компания, как ТАИФ. Это государственная компания. С одной стороны, это не очень этично, а с другой – независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию.

«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин Фролов Евгений Слуцкий Леонид
Комментарии (19)
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кто там
1588073359
Понятно. Пончик - проститутка. Космонавт подбитый. Подружка терешковой. иди биг мак скушай, заслужил.
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subbotaspartak
1588076147
Фрол честен и глуп. Просто нельзя говорить, Надо хотя бы в ЛДПР быть. Хотя и Жирик пузыри пускал и возмущался, В Думе голосовал - соглашался. Про Думу у Журовой с Шипулиным спросить, Не разучились по человечески говорить?
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kvm
1588082983
лёня-соплежуй
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DOCTOR PENALTY
1588088941
"….это всегда очень болезненно воспринимается"... Воспринимается кем???... Только вами жополизами, лижите дальше.
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Chernyi Lis
1588092091
Alekxei Z. ну хоть ответь на один вопрос..че как пиндосная шавка огородами уходишь..
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New Life
1588092433
Все должны быть на дотации, все должны зависить от известно кого, и не будет никаких проблем с гражданской позицией, и слуцкер будет рад.
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Бухбух
1588092550
Фролов, как и все наемные работники, платит налоги из своего кармана, на которые кормятся все чинуши. Поэтому вправе спросить о том, куда это все уходит и на какие цели.
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Бриг
1588102285
С Фроловым можно быть несогласным, но наказывать его тоже права никто по закону не давал.
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Олег1204
1588103115
И этот же пончик рассказывал и хвалил навального. У нас хоть кто-то принципиальный остался или все за бюджетные деньги в попу готовы дать?
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Hektor 84
1588232012
А он что от имени клуба выступил? Он высказал свою гражданскую позицию.
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