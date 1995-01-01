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    Слуцкий: «Слова Фролова? Не очень этично, «Крылья» – дотационный клуб»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о решении «Крыльев Советов» оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.

    – Думаю, здесь все объяснимо. Во-первых, у нас весь спорт – и футбол, и хоккей – дотационный, и, чего уж греха таить, мы зависим от позиции властей, губернаторов, президентов республик. Поэтому естественно, что любая реакция крайне болезненна для клубов. Во-вторых, когда человек выступает в несвойственном ему амплуа – и Фролов не стал нападающим, а просто высказал какую-то свою гражданскую позицию – это всегда очень болезненно воспринимается.

    – А вы как считаете? Все имеют на это право, или спортсмены должны как-то поскромнее высказываться?

    – Здесь очень двоякая ситуация. «Крылья Советов», как и многие другие команды, – это дотационный клуб.

    – Давайте напомним, что вы были тренером «Крыльев Советов» в свое время.

    – Да, да. Cейчас я тренер «Рубина» – это тоже клуб, который спонсирует такая компания, как ТАИФ. Это государственная компания. С одной стороны, это не очень этично, а с другой – независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию.

    «Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии

    Источник: «Эхо Москвы»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +813

      Cleaner 37 минут назад

      В комментариях о "свином рыле", "пончике" в адрес ХОРОШЕГО тренера и человека Леонида Слуцкого проявляется характер тех, кто поддерживает Фролова. Озлобленные и хамоватые товарищи, которым плевать на футбол. Им главное все обгадить и с гордым видом смотреть на весь этот срач.

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      Рейтинг: +4665

      subbotaspartak 1 час назад

      Фрол честен и глуп. Просто нельзя говорить,
      Надо хотя бы в ЛДПР быть.
      Хотя и Жирик пузыри пускал и возмущался,
      В Думе голосовал - соглашался.
      Про Думу у Журовой с Шипулиным спросить,
      Не разучились по человечески говорить?

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      Рейтинг: +813

      Cleaner > subbotaspartak 35 минут назад

      Глупый человек не может быть честен. Правдивым быть может, а честным нет.

      0
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      Рейтинг: +2001

      Axe111 1 час назад

      БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

      0
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      Рейтинг: +88

      borat-chmo 2 часа назад

      Как правда может быть неэтичной,свиное рыло?

      2
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      Рейтинг: +4665

      subbotaspartak > borat-chmo 1 час назад

      Неэтично свиное рыло "Бургунсдким" запивать,
      Но тебе этого не понять.
      Тебе б сивуху и свиное ухо?

      1
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      Рейтинг: +580

      кто там 2 часа назад

      Понятно. Пончик - проститутка. Космонавт подбитый.
      Подружка терешковой. иди биг мак скушай, заслужил.

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