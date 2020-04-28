Слуцкий: «Слова Фролова? Не очень этично, «Крылья» – дотационный клуб»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о решении «Крыльев Советов» оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.

– Думаю, здесь все объяснимо. Во-первых, у нас весь спорт – и футбол, и хоккей – дотационный, и, чего уж греха таить, мы зависим от позиции властей, губернаторов, президентов республик. Поэтому естественно, что любая реакция крайне болезненна для клубов. Во-вторых, когда человек выступает в несвойственном ему амплуа – и Фролов не стал нападающим, а просто высказал какую-то свою гражданскую позицию – это всегда очень болезненно воспринимается.

– А вы как считаете? Все имеют на это право, или спортсмены должны как-то поскромнее высказываться?

– Здесь очень двоякая ситуация. «Крылья Советов», как и многие другие команды, – это дотационный клуб.

– Давайте напомним, что вы были тренером «Крыльев Советов» в свое время.

– Да, да. Cейчас я тренер «Рубина» – это тоже клуб, который спонсирует такая компания, как ТАИФ. Это государственная компания. С одной стороны, это не очень этично, а с другой – независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию.

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