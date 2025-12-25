Рианчо заявил о готовности вернуться в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не против вернуться в Россию.
«На сегодняшний день у меня не было никаких предложений от российских клубов. Но мне очень нравится тренировать. Если ко мне будет интерес, я не против. Мне бы очень хотелось снова поработать тренером. Сейчас я являюсь спортивным директором футбольного института в Сантандере.
Но я буду только рад вернуться в РПЛ. Для меня РПЛ – это качественный европейский чемпионат. Какой клуб выйдет с предложением – не очень важно. Будем разговаривать», – сказал Рианчо.
- Испанец был в «Спартаке» в 2018 году.
- До этого Рианчо входил в штаб «Рубина».
- Помимо России Рианчо работал в сборной Украины и киевском «Динамо».
Источник: «Советский спорт»