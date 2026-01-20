Рианчо: «Испанский тренер выиграет РПЛ в ближайшие пять лет»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо уверен, что до 2031 года чемпионом России станет команда под руководством испанского специалиста.

Сейчас три испанца занимают пост главного тренера в клубах РПЛ: Хуан Карлос Карседо («Спартак»), Джонатан Альба ( «Ростов»), Франк Артига («Рубин»).

«Меня нисколько не удивляет, что сейчас в РПЛ три главных тренера из Испании. Я всегда говорил, что наша тренерская школа – одна из лучших в мире.

В мировом футболе испанцы также популярны, потому что у наших специалистов сильнейшая квалификация, они умеют ставить современный футбол и знают, как общаться с футболистами и руководителями.

Думаю, в ближайшие пять лет испанский тренер выиграет РПЛ. Не знаю, будет это Карседо или кто-то другой. За это время может многое измениться», – сказал Рианчо.