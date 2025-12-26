Введите ваш ник на сайте
  • Рианчо: «Спартак» – клуб для лучших игроков, Лиги чемпионов и трофеев»

Рианчо: «Спартак» – клуб для лучших игроков, Лиги чемпионов и трофеев»

Сегодня, 13:02
1

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера московской команды.

«Увольнение Станковича произошло из-за плохих результатов. Ни с чем другим его уход связывать не нужно. Не стоит искать причину в том, что он иностранец.

В «Спартаке» всегда были и будут очень высокие требования к тренерскому штабу. Туда должны идти только те, специалисты, которые способны справляться с давлением.

«Спартак» – это клуб для лучших игроков, для Лиги чемпионов и для трофеев. Великая история красно-белых говорит сама за себя. Конечно, клуб должен выигрывать больше трофеев. Болельщики этого заслуживают», – сказал Рианчо.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ по итогам 18 туров.
  • В последний раз клуб выигрывал чемпионат России в 2017 году.

рылы
1766746312
тоже, блин, америку открыл. все и так знают, что если хочешь взять ЛЧ - нужно переходить в спартаг. и вообще - если хочешь взять любой трофей. поэтому в спартаг и бегут пачками заболотные и зулусы, которых им удалось натрясти с пальм.
Ответить
