Важное предостережение Захаряну от Рианчо

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал готовящийся уход Арсена Захаряна в аренду.

«История Захаряна в «Сосьедаде» еще только начинается, не нужно делать преждевременные выводы. Конечно, травмы и отсутствие игровой практики из-за этого – серьезная проблема.

Думаю, Захаряну нужно уйти в аренду, это пойдет ему на пользу. Но лучше не уезжать из Ла Лиги – тогда Арсен может сюда и не вернуться. А так, в «Сосьедаде» принято доверять своим футболистам и верить в них до конца. Так что Захаряну еще точно предоставится шанс себя показать», – сказал Рианчо.