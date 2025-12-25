Форвард «Динамо» переходит в «Спартак», несмотря на угрозы от Степашина

Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев продолжит карьеру в «Спартаке».
«Медобследование на днях, контракт до лета 2030 года, стороны допиливают последние детали.
Остается только один главный вопрос: трансфер сейчас и за сколько или через полгода уйдет свободным агентом», – написал источник.
- В ноябре член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин предостерегал Бабаева от «Спартака».
- Рыночная стоимость Бабаева – 750 тысяч евро.
- В ноябре фланговый нападающий дебютировал за молодежную сборную России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова