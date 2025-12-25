Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Форвард «Динамо» переходит в «Спартак», несмотря на угрозы от Степашина

Форвард «Динамо» переходит в «Спартак», несмотря на угрозы от Степашина

Сегодня, 20:53
4

Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев продолжит карьеру в «Спартаке».

«Медобследование на днях, контракт до лета 2030 года, стороны допиливают последние детали.

Остается только один главный вопрос: трансфер сейчас и за сколько или через полгода уйдет свободным агентом», – написал источник.

  • В ноябре член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин предостерегал Бабаева от «Спартака».
  • Рыночная стоимость Бабаева – 750 тысяч евро.
  • В ноябре фланговый нападающий дебютировал за молодежную сборную России.

Динамовец Бабаев пропустит матч со «Спартаком» – красно-белые хотят купить игрока
Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана 7
Игроку «Динамо», которого зовут в «Спартак», предрекли забвение 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бабаев Ульви
FFR
1766685669
Это хорошо, талантливый игрок.
Ответить
САДЫЧОК
1766687304
Зачем он нужен?!
Ответить
Desma
1766688756
Ванька опять жжёт. Какие-то угрозы от Степашина придумал? Совсем не догоняет хлопчик кто такой Сергей Вадимович......
Ответить
