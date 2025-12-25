Генич высказался о будущем клубе Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поразмышлял, какой клуб РПЛ мог бы возглавить главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Давай сразу отрезаем «Зенит». Я думаю, что отрезаем ЦСКА. Отрезаем «Динамо» – остается три команды.

В «Краснодаре», как мне кажется, как я слышал, «тренер-хам нам не подходит». Поэтому остаются две команды. Остаются «Локомотив» и «Спартак» снова.

Ну вот возвращение в «Спартак» я бы расценивал – шансы – повыше, чем шансы «Локомотива», – сказал Генич.