Генич высказался о будущем клубе Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поразмышлял, какой клуб РПЛ мог бы возглавить главный тренер сборной России Валерий Карпин.
«Давай сразу отрезаем «Зенит». Я думаю, что отрезаем ЦСКА. Отрезаем «Динамо» – остается три команды.
В «Краснодаре», как мне кажется, как я слышал, «тренер-хам нам не подходит». Поэтому остаются две команды. Остаются «Локомотив» и «Спартак» снова.
Ну вот возвращение в «Спартак» я бы расценивал – шансы – повыше, чем шансы «Локомотива», – сказал Генич.
- Карпин пришел в «Динамо» в июне.
- 17 ноября он подал в отставку по собственному желанию, сосредоточившись на сборной России.
- Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова