Канчельскис сказал, почему Дивеев перейдет в «Зенит» вместо европейского клуба

Андрей Канчельскис высказался о вероятном трансфере Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».

«Дивеев уже точно созрел для европейского клуба. Он стал лидером обороны ЦСКА и сборной России, перестал допускать детские ошибки.

Почему он до сих пор в РПЛ, несмотря на желание играть в Европе? Это не ко мне вопрос. К агенту, клубу и самому Дивееву. Не знаю, что мешает.

Дивеев – сильный защитник, но для Европы слишком травматичный. Может, это отпугивает европейские клубы», – заявил Канчельскис.