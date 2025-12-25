Канчельскис сказал, почему Дивеев перейдет в «Зенит» вместо европейского клуба

Андрей Канчельскис высказался о вероятном трансфере Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».
«Дивеев уже точно созрел для европейского клуба. Он стал лидером обороны ЦСКА и сборной России, перестал допускать детские ошибки.
Почему он до сих пор в РПЛ, несмотря на желание играть в Европе? Это не ко мне вопрос. К агенту, клубу и самому Дивееву. Не знаю, что мешает.
Дивеев – сильный защитник, но для Европы слишком травматичный. Может, это отпугивает европейские клубы», – заявил Канчельскис.
- В рамках обмена на Дивеева в ЦСКА отправится Лусиано Гонду.
- «Зенит» доплатит до 5 миллионов евро.
- Игорь согласился уйти в «Зенит», поскольку хочет стать чемпионом.
Источник: «РБ Спорт»