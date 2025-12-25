Губернатор Федорищев принял важное решение по Адиеву

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев продолжит работу в следующем году. Это решение губернатора Вячеслава Федорищева.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.

Команда оторвалась на 5 очков от зоны вылета и находится в 2 очках от зоны стыковых матчей.

Адиев в команде с лета.

«На днях прошла неформальная встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и главного тренера «Крыльев» Магомеда Адиева, на которой Вячеслав Андреевич в очередной раз лично пообещал специалисту место на тренерском мостике до конца текущего сезона.

Важно: глава региона сказал тренеру, что обещание будет действовать вне зависимости от результатов «Крыльев Советов», – написал источник.