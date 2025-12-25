Игрок «Балтики» может стать частью обмена Дивеева на Гонду

«Зенит» и ЦСКА продолжают переговоры по обмену Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.

«Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь может стать частью сделки по обмену ЦСКА и «Зенита».

Дело в том, что «Зениту» полагается процент с продажи Сауся (он переходил в «Балтику» как раз из «Зенита»).

«Армейцы» же просят питерцев не требовать с «Балтики» процент с продажи своего полузащитника, а сразу учесть эту сумму в обмене Гонду на Дивеева. У «Балтики» же «армейцы» тогда попросят «скидку» на эту сумму», – написал источник.