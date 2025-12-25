Введите ваш ник на сайте
Игрок «Балтики» может стать частью обмена Дивеева на Гонду

Сегодня, 20:25
3

«Зенит» и ЦСКА продолжают переговоры по обмену Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.

«Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь может стать частью сделки по обмену ЦСКА и «Зенита».

Дело в том, что «Зениту» полагается процент с продажи Сауся (он переходил в «Балтику» как раз из «Зенита»).

«Армейцы» же просят питерцев не требовать с «Балтики» процент с продажи своего полузащитника, а сразу учесть эту сумму в обмене Гонду на Дивеева. У «Балтики» же «армейцы» тогда попросят «скидку» на эту сумму», – написал источник.

  • 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
  • 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.
  • Саусь также интересен «Спартаку».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Балтика Дивеев Игорь Саусь Владислав Гонду Лусиано
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1766685308
Новость "догадайся сам". Уж бы написали, что ЦСКА хочет подписать Сауся, а то не понятно при чем здесь он, когда тема Дивеев-Лусиано
Ответить
Mirak92
1766687636
Саусь уровня Балтики. Не выше. Пусть там и остается. Он там круто играет. В другом клубе не саможет конкурировать. ЦСКА сидеть на попе с Дивеевым А ЗПРФ, перейти в чемпионат Бразилии и не позорить страну. Воспитанникам шанс дайте ироды
Ответить
vvv123
1766688125
Сауся свиням не отдавать, Дивеева не брать!
Ответить
  • Читайте нас: 