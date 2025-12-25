Игрок «Балтики» может стать частью обмена Дивеева на Гонду

«Зенит» и ЦСКА продолжают переговоры по обмену Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
«Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь может стать частью сделки по обмену ЦСКА и «Зенита».
Дело в том, что «Зениту» полагается процент с продажи Сауся (он переходил в «Балтику» как раз из «Зенита»).
«Армейцы» же просят питерцев не требовать с «Балтики» процент с продажи своего полузащитника, а сразу учесть эту сумму в обмене Гонду на Дивеева. У «Балтики» же «армейцы» тогда попросят «скидку» на эту сумму», – написал источник.
- 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
- 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.
- Саусь также интересен «Спартаку».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»