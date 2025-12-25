Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщикам «Спартака» сообщили, чего ждать от предполагаемого нового тренера Карседо

Болельщикам «Спартака» сообщили, чего ждать от предполагаемого нового тренера Карседо

Сегодня, 17:28
1

Аналитик кипрского «Ариса» Юрий Динабурский поделился мнением о главном тренере «Пафоса» Хуане Карлосе Карседо.

  • Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».
  • Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.
  • Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Лично с Карседо я не работал, поэтому про его характер ничего сказать не могу. Сужу только по внешним факторам и тому, что говорят футболисты. С их слов, испанец создал хороший коллектив. Атмосфера в раздевалке всеми поддерживается. Карседо предпочитает работать с небольшой группой игроков – 14-15 человек. Остальные – в том числе пришедшие летом – практически никак не адаптируются. Во-первых, в этом необходимости не было. А во-вторых, он привык оставлять какое-то ядро и вокруг него строить игру. Поэтому «Пафос» играет практически без ротации что в Лиге чемпионов, что в чемпионате Кипра.

Тренер хороший, прагматичный, интересную игру строит. Не уверен, что «Пафос» его в «Спартак» отпустит. Хотя изначально идея руководства относительно стилистики игры была совершенно иной, Карседо сумел подстроить модель под имеющихся футболистов и дал результат: выиграл Кубок, чемпионат, вывел команду в групповую стадию Лиги чемпионов. Думаю, в «Пафосе» и сами не ожидали, что так хорошо всe получится.

Не знаю, будет ли для «Спартака» проблемой платить компенсацию за тренера, когда на рынке есть много других кандидатов. Как по мне, если Карседо дать работать, он вполне может и в «Спартаке» выстроить адекватную игру. Единственное, что ожидания болельщиков могут не оправдаться. В-первых, «Пафос» был одним из первых самостоятельных тренерских опытов Карседо в принципе. Человек склонен исходить из имеющегося ресурса. Вряд ли он станет создавать какой-то игровой рисунок вопреки качествам исполнителей. С одной стороны, это плюс. Однако нужно учитывать, что Карседо успешен в чемпионате, где его клуб является однозначным финансовым лидером: самые большие зарплаты, самые крупные трансферы. Насколько это реалистично в «Спартаке», оценить трудно.

Предполагаю, что он и в «Спартаке» будет играть в прагматичный футбол, в более оборонительной манере, на результат. И эта действительность может не совпасть с ожиданиями болельщиков», – сказал Динабурский.

Еще по теме:
Юран – о «Спартаке»: «Народную команду должен тренировать российский специалист» 7
Испанский журналист – о назначении Карседо: «Нужно быть гадалкой, чтобы понимать «Спартак» 1
Мостовой объяснил разницу между Абаскалем и предполагаемым новым тренером «Спартака» Карседо 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Пафос Спартак Карседо Хуан Карлос
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1766675351
Нашим болельщикам не нужно никаких сообщений от мутных аналитиков. У нас есть спортивный директор, который делает свою работу, и ему за это деньги платят) У нас аналитиков, которые успешно анализируют: а налито ли, хоть пруд пруди, достаточно включить срач тв.
Ответить
Главные новости
Определено открытие года в российском футболе
18:33
Реакция Бубнова на нового тренера «Спартака»
18:14
Баринов сделал комплимент будущему партнеру по ЦСКА
17:53
1
Болельщикам «Спартака» сообщили, чего ждать от предполагаемого нового тренера Карседо
17:28
1
Определен легионер года в российском футболе
16:45
2
Российский игрок включен в рейтинг лучших вратарей мира до 20 лет вне топ-5 лиг
16:35
1
«Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова
16:12
4
ФотоСтала известна сумма, за которую футболку Сафонова с финала Межконтинентального кубка продали на аукционе
15:59
Игрок «Зенита» высказался о бесах в голове Глушенкова
15:46
6
ЦСКА расстанется с нападающим
15:37
3
Все новости
Все новости
Мостовой вновь попросился в «Спартак»
19:10
Определено открытие года в российском футболе
18:33
Губерниев назвал главное футбольное разочарование 2025 года
17:40
Мостовой определил главное спортивное событие 2025 года
17:15
ВидеоОптимистичный прогноз Кругового на 2026 год
17:05
В Московской области прокомментировали возрождение «Химок»
16:28
«Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова
16:12
4
Назван лучший игрок РПЛ по числу удачных действий в штрафной соперника
15:55
Игрок «Зенита» высказался о бесах в голове Глушенкова
15:46
6
ЦСКА расстанется с нападающим
15:37
3
Видео«Спартак» выпустил новогодний фильм об исчезновении клуба
15:10
8
Видео«Рубин» продлил контракт с нападающим
14:59
Стало известно, какую сумму «Динамо» хочет получить за Бителло
14:21
«Спартак» продлит контракт с полузащитником
14:01
12
Два клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд мира по стоимости состава
13:49
5
Юран – о «Спартаке»: «Народную команду должен тренировать российский специалист»
13:28
7
Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ
13:15
9
В «Ростове» оценили вероятность снятия команды с чемпионата России
12:57
12
ФотоРейтинг клубов России по стоимости состава
12:48
3
Экс-игрок «Зенита» – о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Делают все, чтобы обескровить соперника»
12:31
16
Испанский журналист – о назначении Карседо: «Нужно быть гадалкой, чтобы понимать «Спартак»
12:19
1
Семин объяснил, зачем «Зениту» и ЦСКА понадобилась сделка по Дивееву и Гонду
12:09
6
«Оренбург» арендует парагвайского защитника
11:46
Расформированный клуб РПЛ будет возрожден
11:34
12
ФотоУ Кержакова родился четвертый ребенок
11:23
4
Сделка по обмену Гонду на Дивеева оказалась под угрозой срыва
10:57
23
Назван лидер РПЛ по созданным голевым моментам
10:45
8
Определен лучший вратарь в истории чемпионата России
10:38
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 