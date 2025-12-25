Болельщикам «Спартака» сообщили, чего ждать от предполагаемого нового тренера Карседо

Аналитик кипрского «Ариса» Юрий Динабурский поделился мнением о главном тренере «Пафоса» Хуане Карлосе Карседо.

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».

Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.

Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Лично с Карседо я не работал, поэтому про его характер ничего сказать не могу. Сужу только по внешним факторам и тому, что говорят футболисты. С их слов, испанец создал хороший коллектив. Атмосфера в раздевалке всеми поддерживается. Карседо предпочитает работать с небольшой группой игроков – 14-15 человек. Остальные – в том числе пришедшие летом – практически никак не адаптируются. Во-первых, в этом необходимости не было. А во-вторых, он привык оставлять какое-то ядро и вокруг него строить игру. Поэтому «Пафос» играет практически без ротации что в Лиге чемпионов, что в чемпионате Кипра.

Тренер хороший, прагматичный, интересную игру строит. Не уверен, что «Пафос» его в «Спартак» отпустит. Хотя изначально идея руководства относительно стилистики игры была совершенно иной, Карседо сумел подстроить модель под имеющихся футболистов и дал результат: выиграл Кубок, чемпионат, вывел команду в групповую стадию Лиги чемпионов. Думаю, в «Пафосе» и сами не ожидали, что так хорошо всe получится.

Не знаю, будет ли для «Спартака» проблемой платить компенсацию за тренера, когда на рынке есть много других кандидатов. Как по мне, если Карседо дать работать, он вполне может и в «Спартаке» выстроить адекватную игру. Единственное, что ожидания болельщиков могут не оправдаться. В-первых, «Пафос» был одним из первых самостоятельных тренерских опытов Карседо в принципе. Человек склонен исходить из имеющегося ресурса. Вряд ли он станет создавать какой-то игровой рисунок вопреки качествам исполнителей. С одной стороны, это плюс. Однако нужно учитывать, что Карседо успешен в чемпионате, где его клуб является однозначным финансовым лидером: самые большие зарплаты, самые крупные трансферы. Насколько это реалистично в «Спартаке», оценить трудно.

Предполагаю, что он и в «Спартаке» будет играть в прагматичный футбол, в более оборонительной манере, на результат. И эта действительность может не совпасть с ожиданиями болельщиков», – сказал Динабурский.