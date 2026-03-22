Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гусев объяснил поражение «Динамо» от «Зенита»

22 марта, 18:52
12

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев дал комментарий после матча с «Зенитом».

  • Московская команда уступила в 22-м туре РПЛ со счетом 1:3.
  • Бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками.

– После зимней паузы вы играли в классный футбол. Что пошло не так в прошедшем матче?

– Команда не выглядела слабо, две ошибки в первом тайме – два гола «Зенита», они нас наказали. Противодействие были, иногда у нас было преимущество. Во втором тайме подходов позиционных у нас было больше. С такими командами первыми пропускать плохо – тяжело отыграться. Мы можем играть лучше.

– В старте вышел молодой Маринкин. Чем руководствовались?

– Считаете, Маринкин уступил кому‑то в центре поля? Он абсолютно ни в чем не уступал Барриосу и Венделу, так уверенно сыграть в 17 лет не каждому дано. У него есть качества, он может играть на таком уровне. Уверен, у него большое будущее, он провел хороший матч.

– Отсутствие Рубенса сказалось? Как будто мало отборов было.

– Рубенс – структурный игрок в нашей схеме, но дело не в этом. Мы первый гол пропустили после того, как игрок «Зенита» сделал 4–5 касаний на месте, а мы не оказали давления. В перерыве просили играть плотнее, постоянно быть «на ноге». Неправильно стали действовать в первом тайме – надо было встречать повыше, идти в давление, более агрессивнее играть против индивидуально сильных футболистов. Не считаю, что мы сильно просели или уступили. Сделали две ошибки в обороне, во втором тайме пытались отыграться и получили третий гол.

– Что было в записке для Фомина?

– Меняли структуру игры, в записке были указания по позициям, изменения, связанные с заменами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Гусев Ролан
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1774195774
Гусев объяснил поражение «Динамо» от «Зенита»- просто сдулись...
Ответить
Бумбраш
1774197382
Вот и закончился фарт Гусева...
Ответить
Loko_Roma
1774197556
ЗПРФ в коем-то веки класс показали
Ответить
crf57
1774198162
Ну что жалкий тренеришка ГУСЕВ,карма тебе пришла за предательство Карпина!
Ответить
Artemka444
1774199303
Главное чтоб следующий тренер давал играть А не на лавку сажал либо продал
Ответить
Play
1774201284
Забздел Гусев играть с Зенитом в открытую, и зря. Зенит нужно гонять, тогда они просто не знают что делать. И в предыдущих успешных матчах Динамо такой футбол и показывало, а здесь, почему-то, тренер решил поосторожничать, а Зенит чует, когда его боятся и всегда такие матчи играет удачно.
Ответить
шахта Заполярная
1774202573
Ну все , кажись гусь сдулся, фарт закончен. Теперь будет болтаться, как до него, овно в проруби
Ответить
crf57
1774203349
Да не надо оправдываться! Ты как тренер - НОЛЬ !!!
Ответить
Hector вернулся
1774210832
Просто кураж после смены тренера закончился
Ответить
алдан2014
1774229190
Вали на совсем ровный газон. Серёжа этим похвалился
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 