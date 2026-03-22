«Зенит» хочет подписать футболиста уровня Халка или Малкома

«Зенит» хотел бы подписать звездного футболисты высокого уровня. Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

– Кажется, Малком был самым сильным индивидуальным футболистом. Есть задача найти такого же футболиста? Чего не хватает нынешним легионерам, чтобы приносить много пользы?

– Хорошо бы найти кого‑то, как Халк, Малком, Витсель. Эти игроки были топовые и готовые, но даже им требовалось время, чтобы стать лидерами команды. Все, кто приходит к нам, – для усиления позиций. Не всем просто адаптироваться, наш чемпионат не так прост, как может кому‑то показаться. Работаем, чтобы быть сильнее, иногда получается, иногда нет. Хотим, чтобы наши игроки росли, чтобы сильные легионеры приезжали, чтобы повышался уровень нашего футбола и чемпионата.

– Какой самый сильный состав был у «Зенита» при вас?

– Когда набрали 72 очка, где Малком провел лучший сезон. Этот сезон был наиболее сильным с точки зрения набора очков, уверенности.