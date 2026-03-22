  • «Зенит» хочет подписать футболиста уровня Халка или Малкома

«Зенит» хочет подписать футболиста уровня Халка или Малкома

22 марта, 18:47
8

«Зенит» хотел бы подписать звездного футболисты высокого уровня. Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

– Кажется, Малком был самым сильным индивидуальным футболистом. Есть задача найти такого же футболиста? Чего не хватает нынешним легионерам, чтобы приносить много пользы?

Хорошо бы найти кого‑то, как Халк, Малком, Витсель. Эти игроки были топовые и готовые, но даже им требовалось время, чтобы стать лидерами команды. Все, кто приходит к нам, – для усиления позиций. Не всем просто адаптироваться, наш чемпионат не так прост, как может кому‑то показаться. Работаем, чтобы быть сильнее, иногда получается, иногда нет. Хотим, чтобы наши игроки росли, чтобы сильные легионеры приезжали, чтобы повышался уровень нашего футбола и чемпионата.

– Какой самый сильный состав был у «Зенита» при вас?

– Когда набрали 72 очка, где Малком провел лучший сезон. Этот сезон был наиболее сильным с точки зрения набора очков, уверенности.

  • Халк и Аксель Витсель перешли в «Зенит» летом 2012 года, став одними из самых дорогих трансферов в истории клуба.
  • Малком был куплен у «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро и стал одним из ключевых игроков команды.
  • Все трое – Халк, Витсель и Малком – считались лидерами «Зенита» в разные периоды и усиливали команду под еврокубки.

Strige
1774194983
А на судей потом хватит?
ПалкоВводецъ007
1774196902
Халк оставил большой след в нашем чемпионате. Одни его пушечные удары чего стоят. Помню метров с 30 зарядил так, что Ребров в воротах стоял не шелохнувшись и провожал взглядом мяч в девятку. гыгыгы
Юбиляр
1774203924
"Съесть то он может и съест, да кто же ему даст ?" ! Гыгыгы.
алдан2014
1774228940
Неплохая затея. А то скучно стало . Халк был красава
