Карпов раскрыл имя главного кандидата на пост тренера «Спартака»

«Спартак» всерьез заинтересован в приглашении Хуана Карлоса Карседо.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.
Ранее стало известно, что «Спартак» собирается выкупить тренера «Пафоса» за 600 тысяч евро.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
- В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова