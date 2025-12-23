Карпов раскрыл имя главного кандидата на пост тренера «Спартака»

«Спартак» всерьез заинтересован в приглашении Хуана Карлоса Карседо.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.

Ранее стало известно, что «Спартак» собирается выкупить тренера «Пафоса» за 600 тысяч евро.