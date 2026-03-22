Соболев высказался о своем комичном нырке с «Динамо»

Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал момент из матча с «Динамо». Во время игры 22-го тура РПЛ футболист комично нырнул, пытаясь заработать фол.

– В вашей штрафной площади был забавный эпизод, когда вы нестандартно для футболиста упали. Что это было?

– Просто заработал фол, ничего особенного.

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:1.

Соболев забил гол и сделал результативную передачу.

Нападающий забил в третьей игре подряд и вошел в «Клуб 100».

