  • Реакция Соболева на 3:1 с «Динамо» – он забил гол и сделал ассист

Реакция Соболева на 3:1 с «Динамо» – он забил гол и сделал ассист

22 марта, 18:34
8

Форвард «Зенита» Александр Соболева отреагировал на победу над «Динамо». Он забил в этой встрече гол и сделал результативную передачу.

«Получилась хорошая игра – и у меня лично, и у команды. Пропустили необязательный гол: у «Динамо», по сути, был один момент – и один гол.

В остальном хорошо, что забили в первом тайме, контролировали ход встречи, заслуженно забили третий мяч и довели матч до победы», – сказал Соболев.

  • Петербуржцы выиграли в 22-м туре РПЛ со счетом 3:1.
  • Команда набрала 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Соболев Александр
Комментарии (8)
...уефан
1774193803
...сегодняшний нырок тянет на "Оскара"...
Strige
1774193822
А как нырнул... Как нырнул... Стадион встал в восхищении, а судьи единогласно 6:0 поставили )))
Цугундeр
1774194149
Краш наш..)) Ещё и хохму отмочил с нырком.) И на вопрос "что это было?" сказал , что фол зарабатывал, и заржал.))
ziborock
1774195246
Посмотреть игру стоило ради нырка дельфина на 71 минуте! Правильно говорят что кто смотрит Зенит тот в цирке не смеется!))) Даже Неймар понял что ему еще учиться и учиться!
Боцман59rus
1774195426
_ущербный на голову, жаль функция размножения присутствует
ПалкоВводецъ007
1774196971
Радимов нервно закурил в сторонке. А вдруг Соболев выиграет пари? Гыгыгы
Hector вернулся
1774210744
И договорив сделал нырок дельфина
Sancool
1774219044
я всем советую посмотреть нырок Соболева, это п*здец, какой угар
