Реакция Соболева на 3:1 с «Динамо» – он забил гол и сделал ассист

Форвард «Зенита» Александр Соболева отреагировал на победу над «Динамо». Он забил в этой встрече гол и сделал результативную передачу.

«Получилась хорошая игра – и у меня лично, и у команды. Пропустили необязательный гол: у «Динамо», по сути, был один момент – и один гол.

В остальном хорошо, что забили в первом тайме, контролировали ход встречи, заслуженно забили третий мяч и довели матч до победы», – сказал Соболев.