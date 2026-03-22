Реакция Соболева на 3:1 с «Динамо» – он забил гол и сделал ассист

Форвард «Зенита» Александр Соболева отреагировал на победу над «Динамо». Он забил в этой встрече гол и сделал результативную передачу.
«Получилась хорошая игра – и у меня лично, и у команды. Пропустили необязательный гол: у «Динамо», по сути, был один момент – и один гол.
В остальном хорошо, что забили в первом тайме, контролировали ход встречи, заслуженно забили третий мяч и довели матч до победы», – сказал Соболев.
- Петербуржцы выиграли в 22-м туре РПЛ со счетом 3:1.
- Команда набрала 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
